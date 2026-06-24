Hallan el cuerpo de Karen Girón, la tercera víctima del derrumbe en el anillo periférico

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de una intensa y agotadora jornada de búsqueda y rescate, que se prolongó por más de 40 horas ininterrumpidas, los equipos de socorristas lograron recuperar el cuerpo de Karen Dinora Girón Ordóñez, la última de las tres víctimas mortales que dejó el derrumbe de un cerro registrado junto al anillo periférico de la capital. El hallazgo se produjo al filo de las 9:35 de la noche de este 24 de junio. Con este hallazgo, las autoridades dieron por concluidas las labores en la denominada "zona cero", donde decenas de socorristas trabajaron día y noche removiendo toneladas de tierra, lodo y escombros para localizar a las personas que quedaron soterradas tras la tragedia.

Más de 80 elementos del Cuerpo de Bomberos participaron en la operación, apoyados por equipos especializados en estructuras colapsadas, rescate en espacios confinados y unidades caninas del Batallón Canino de la Policía Militar entrenadas para la localización de víctimas. El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, había asegurado desde las primeras horas de la emergencia que los rescatistas no abandonarían el lugar hasta encontrar a la última víctima. "No nos retiraremos hasta entregar a los familiares a sus seres queridos", había manifestado durante las labores más temprano. La búsqueda de Karen Girón se concentró en un sector específico del derrumbe luego de que los perros de rescate marcaran indicios de presencia humana bajo los escombros. A partir de las 7:00 de la noche, los equipos suspendieron el uso de maquinaria pesada para evitar riesgos y comenzaron una intervención manual.

Los rescatistas especializados ingresaron a zonas de difícil acceso mediante técnicas de penetración en espacios confinados y estructuras colapsadas, trabajando cuidadosamente para llegar al punto señalado por las unidades caninas. La maratónica operación incluyó jornadas continuas de remoción de escombros con maquinaria pesada, ubicación de víctimas con equipos tecnológicos y apoyo canino, así como la recuperación de cuerpos, en medio de condiciones complejas y con el objetivo de brindar respuestas a las familias afectadas. Con la recuperación de Karen Dinora Girón Ordóñez, los socorristas dieron por cumplida su misión.