Dos días y dos noches duró la búsqueda de última víctima del derrumbe en anillo periférico

Bajo la oscuridad de la noche y tras más de 40 horas de trabajo ininterrumpido, socorristas finalmente encontraron el cuerpo de Karen Ordóñez Girón en la zona del derrumbe del Anillo Periférico.
Más de 80 elementos del Cuerpo de Bomberos mantuvieron activa la operación de rescate, decididos a no abandonar la búsqueda hasta localizar a la tercera víctima de la tragedia.
La segunda noche de labores comenzó con renovados esfuerzos de los equipos de emergencia que permanecían en la zona cero removiendo escombros y explorando nuevos puntos de acceso.
A partir de esta noche, la segunda de búsqueda, rescatistas especializados en estructuras colapsadas ingresaron de forma manual a áreas de difícil acceso donde presentían que se encontraba la última víctima reportada como desaparecida.
Las luces de emergencia iluminaron la montaña de tierra y escombros mientras los equipos de rescate continuaban una labor que alcanzó las 40 horas consecutivas.
Los cuerpos de socorro mantenían la esperanza de encontrar a Karen Ordóñez Girón en el área señalada previamente por los binomios caninos que participaron en la búsqueda.
Tras concluir la fase de trabajo con maquinaria pesada, los rescatistas avanzan cuidadosamente con técnicas de penetración manual en espacios confinados.
La operación nocturna se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad debido a la inestabilidad del terreno provocada por el colapso del cerro.
Bomberos y especialistas trabajaron centímetro a centímetro en una búsqueda compleja marcada por el cansancio, pero impulsada por el compromiso con las familias afectadas.
La zona cero permaneció bajo intensa actividad mientras los socorristas inspeccionaban cada cavidad y acumulación de escombros en busca de indicios de la tercera víctima.
El comandante general del Cuerpo de Bomberos, Marco Antonio Artica, aseguró que las labores no se detuvieron ni un solo momento, durante dos días y dos noches hasta lograr la localización de Karen Ordóñez Girón, "no nos detendremos hasta encontrarla", aseguró y cumplió.
Entre la esperanza y el dolor, los equipos de rescate se enfrentaban una nueva noche de trabajo en el derrumbe que ha conmocionado a Tegucigalpa y a todo el país, pero finalmente a eso de las 9:35 encontraron el cuerpo de Karen Girón, para poder decir: "misión cumplida" a sus familiares.