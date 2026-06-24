Doloroso último adiós a Claudia Garay, víctima del trágico derrumbe en la capital

Familiares, amigos, compañeros y demás seres queridos se reunieron en un cementerio de la capital para darle el último adiós a Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien fue una de las víctimas que pereció tras el derrumbe de un cerro en el anillo periférico, hecho registrado la mañana del martes 23 de junio.
Los restos de la Claudia fueron velados en la Funeraria Excélsior, ubicada en la colonia Alameda en Tegucigalpa, donde sus seres queridos homenajearon su memoria.
Posteriormente, su cuerpo fue acompañado por decenas de personas hasta un cementerio local donde descasarán sus restos. Hasta ese lugar llegaron las muestras de dolor y los mensajes de resignación de los presentes.
La capitalina de 46 años perdió la vida poco después de haber llegado a su trabajo; quedó soterrada tras el trágico derrumbe que colapsó las instalaciones de las ofibodegas Perisur y otras bodegas del perímetro.
Debido a la magnitud del derrumbe, Claudia estuvo atrapada bajo tonelada de material durante horas. Los cuerpos de socorro liberaron su cadáver al filo de las 7:00 de la noche.
El capitán Carlos Bonilla, del Cuerpo de Bomberos, y el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, fueron quienes confirmaron en hallazgo del cuerpo de Garay.
La familia de Claudia se encuentra devastada, especialmente su compañero de vida y sus hijos, quienes no querían asimilar que ella estuviera entre las víctimas mortales del derrumbe.
A través de redes sociales, familiares y amigos siguen uniéndose al dolor de la familia de Claudia Garay y de las otras víctimas. "Tía, Patty Garay, espero que Dios le dé la fortaleza para soportar el vacío que deja la partida física de Claudia", escribió Carolina Garay, una pariente de la víctima.
"Francisco, que Dios te dé la sabiduría para seguir cuidando y guiando a sus hijos, una bonita familia que crearon y que ahora deben afrontar este dolor tan grande. ¡Mis condolencias para toda la familia!", agregó.
Las muestras de pesar siguen llegando hacia la familia de Claudia, cuyos restos ya descansan en paz este miércoles 24 de junio.
Cabe mencionar que el Cuerpo de Bomberos encontró a la segunda víctima del siniestro, Félix Núñez, horas después de haber encontrado a Claudia entre los escombros.
Mientras la familia de Claudia trata de asimilar su partida, las labores de búsqueda continúan para dar con el cuerpo de Karen Girón, la tercera víctima de la tragedia que ha enlutado al país nuevamente.