Doloroso último adiós a Claudia Garay, víctima del trágico derrumbe en la capital

Familiares, amigos, compañeros y demás seres queridos se reunieron en un cementerio de la capital para darle el último adiós a Claudia Suyapa Garay, de 46 años, quien fue una de las víctimas que pereció tras el derrumbe de un cerro en el anillo periférico, hecho registrado la mañana del martes 23 de junio.