Maquinaria y equipos especializados y unas 40 horas de búsqueda: así fue el rescate de Claudia, Félix y Karen

Trabajos de búsqueda sin parar, horas realizando labores de enfriamiento y excavación para poder recuperar los tres cuerpos que quedaron soterrados, luego de que un cerro colapsara y provocara un incendio de gran magnitud el martes en unas bodegas del anillo periférico. Aquí una recopilación de fotos:
Finalmente, tras casi dos días completos, los cuerpos de las tres víctimas, Claudia Varela, Félix Núñez y Karen Girón, fueron rescatados y trasladados a la morgue del Ministerio Público y ya fueron entregados a sus familiares.
La remoción de toneladas de tierra con maquinaria finalizó a eso de las 10 de la noche del miércoles, luego del rescate de Karen a las 9 de la noche, cuando se dio por finalizada la jornada de búsqueda, que comenzó el martes entre las 07:00 y 08:00 de la mañana, cuando inició la tragedia.
El primer cuerpo fue encontrado entre las 6:00 y 7:00 de la noche del martes, tras más de 10 horas de trabajo. Se trataba de Claudia Suyapa Varela Garay, de 46 años, quien formaba parte del personal de limpieza.
En esas primeras horas, los otros dos atrapados, Karen Girón y Félix Núñez, seguían soterrados. Las autoridades indicaron que las labores de rescate continuarían hasta que fueran hallados y que solamente serían interrumpidas en caso de lluvia.
Mientras sus cuerpos eran buscados, también removían los escombros que quedaron de las bodegas incendiadas, así como las piedras de mayor tamaño que dificultaban las labores de rescate.
Las labores seguían sin pausa para los miembros bomberiles, quienes ya se encontraban fatigados. Entre el calor del sol y el vapor que dejó el incendio, sus cuerpos se encontraban deshidratados, por lo que hacían relevos cada cierto tiempo.
Pasaron unas 14 horas más para encontrar un segundo cuerpo. Esta vez se trataba de Félix Ramón Núñez, de 49 años de edad, quien trabajaba en el área de administración y únicamente llegaba los días martes.
El cuerpo de Félix fue uno de los más complicados en sacar debido a las condiciones en las que se encontraba. Fue rescatado a eso de las 9:20 de la mañana del miércoles.
Los escombros seguían siendo removidos, pues aún faltaba una persona por ser encontrada: Karen Dinora Girón, quien el día de la tragedia fue una de las primeras en llegar luego de que su esposo la dejara a las 6 de la mañana en el trabajo.
Personal y equipo especializado seguía con las labores para rescatarla, pues el tiempo les jugaba en contra si querían encontrarla con vida, aunque las autoridades mantenían esa opción con baja probabilidad, ya que habían transcurrido más de 30 horas y su cuerpo seguía sin aparecer.
Fue hasta las 9:20 de la noche del miércoles cuando concluyó la búsqueda. El cuerpo de Karen Girón fue encontrado sin vida finalmente y minutos después de ser sacado fue trasladado a la morgue capitalina; ya fue entregado a sus familiares, quienes se encuentran velándola y se mantienen herméticos ante esta tragedia.