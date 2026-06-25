Maquinaria y equipos especializados y unas 40 horas de búsqueda: así fue el rescate de Claudia, Félix y Karen

La remoción de toneladas de tierra con maquinaria finalizó a eso de las 10 de la noche del miércoles, luego del rescate de Karen a las 9 de la noche, cuando se dio por finalizada la jornada de búsqueda, que comenzó el martes entre las 07:00 y 08:00 de la mañana, cuando inició la tragedia.