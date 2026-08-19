Vicealcaldía del DC atiende petición de Ilamapa con maquinaria para proyecto de agua

Tegucigalpa, Honduras.- La petición de los habitantes del Valle de Ilamapa para avanzar en un proyecto de agua potable ya tuvo respuesta. La Vicealcaldía del Distrito Central, Saraí Rivera, gestionó maquinaria para apoyar los trabajos.

La solicitud fue planteada al despacho de la vicealcaldesa por los pobladores, quienes buscan llevar el servicio de agua potable a unas 400 familias que actualmente no cuentan con este beneficio.

El proyecto es impulsado por el Patronato, la Junta de Agua y los vecinos del sector, quienes se han organizado para aportar recursos y mano de obra para hacer realidad la obra.

La respuesta de la Vicealcaldía se concretó mediante el proyecto Aldeas en Desarrollo, desde donde se gestionó maquinaria para facilitar las labores que realizan los pobladores en la comunidad.

“Recibimos la petición de los habitantes de Ilamapa y gestionamos el apoyo de maquinaria para que puedan avanzar en los trabajos de este proyecto que beneficiará a unas 400 familias”, dijo Rivera.

La maquinaria será utilizada para facilitar la instalación de aproximadamente tres kilómetros de tubería, una de las principales obras que requiere el proyecto para trasladar el agua hacia la comunidad. La tubería será instalada desde la montaña El Cantoral hasta el Valle de Ilamapa.

“Sabemos que el acceso al agua potable es una necesidad prioritaria para las comunidades, por eso atendimos la solicitud y buscamos apoyar con maquinaria para facilitar los trabajos que ya realizan los vecinos”, señaló la vicealcaldesa.

Los pobladores han asumido parte importante de las labores mediante la organización comunitaria. El Patronato y la Junta de Agua coordinan esfuerzos para avanzar con el proyecto y conseguir los recursos necesarios.