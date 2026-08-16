Pobladores del Valle de Ilamapa piden apoyo para llevar agua potable a 700 habitantes

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores del Valle de Ilamapa, ubicado a unos 32 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, solicitaron apoyo al gobierno para ejecutar un proyecto de agua potable que buscan construir con recursos y trabajo de la propia comunidad.

Más de 700 habitantes enfrentan desde hace años la falta de un sistema de abastecimiento y para obtener el líquido dependen de tanquetas que llegan a diferentes sectores de la aldea.

“Nunca hemos tenido agua potable, para abastecernos utilizamos tanquetas que llegan a llenar los recipientes de cada familia”, explicó Santos Flores, presidente de la Junta de Agua del Valle de Ilamapa.

Ante la falta del servicio, los vecinos decidieron organizarse y financiar parte de una obra que les permita llevar agua desde una fuente ubicada aproximadamente a tres kilómetros de la comunidad.

Las familias realizan aportes para comprar materiales y también han participado directamente en la apertura de la brecha por donde será instalada la tubería del proyecto.

“Ya compramos 70 rollos de polietileno, que tuvieron un costo de 300,000 lempiras, además de otros materiales necesarios para la obra”, detalló Flores.

El principal apoyo que solicitan al Gobierno es una retroexcavadora para realizar las excavaciones, debido a que buena parte del terreno por donde pasará la tubería es rocoso.