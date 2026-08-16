Pobladores del Valle de Ilamapa piden apoyo para llevar agua potable a 700 habitantes

Tegucigalpa, Honduras.- Los pobladores del Valle de Ilamapa, ubicado a unos 32 kilómetros al noreste de Tegucigalpa, solicitaron apoyo al gobierno para ejecutar un proyecto de agua potable que buscan construir con recursos y trabajo de la propia comunidad.
Más de 700 habitantes enfrentan desde hace años la falta de un sistema de abastecimiento y para obtener el líquido dependen de tanquetas que llegan a diferentes sectores de la aldea.
“Nunca hemos tenido agua potable, para abastecernos utilizamos tanquetas que llegan a llenar los recipientes de cada familia”, explicó Santos Flores, presidente de la Junta de Agua del Valle de Ilamapa.
Ante la falta del servicio, los vecinos decidieron organizarse y financiar parte de una obra que les permita llevar agua desde una fuente ubicada aproximadamente a tres kilómetros de la comunidad.
Las familias realizan aportes para comprar materiales y también han participado directamente en la apertura de la brecha por donde será instalada la tubería del proyecto.
“Ya compramos 70 rollos de polietileno, que tuvieron un costo de 300,000 lempiras, además de otros materiales necesarios para la obra”, detalló Flores.
El principal apoyo que solicitan al Gobierno es una retroexcavadora para realizar las excavaciones, debido a que buena parte del terreno por donde pasará la tubería es rocoso.
Los pobladores consideran que realizar el trabajo únicamente con mano de obra comunitaria aumentaría el tiempo y los costos, pues necesitarían martillos, generadores, combustible y otras herramientas.
“Lo que solicitamos al Gobierno o a la Alcaldía es una retroexcavadora para realizar la excavación, porque esta zona es rocosa”, manifestó el dirigente comunitario.
Según Flores, ya existe una respuesta favorable para facilitar la maquinaria, pero las autoridades les solicitaron presentar el censo de los habitantes que serían beneficiados con el proyecto.
La comunidad pretende aprovechar una fuente privada situada a unos tres kilómetros para obtener el vital líquido. De acuerdo con las inspecciones realizadas por los pobladores, el caudal sería suficiente para extraer tres pulgadas destinadas al sistema.
La inversión comunitaria ronda actualmente los 500,000 lempiras, pero todavía falta una cantidad considerable para concluir la obra. El costo total estimado asciende a unos dos millones de lempiras.
Entre las obras pendientes está la construcción del tanque, cuyo costo podría oscilar entre 600,000 y 750,000 lempiras, además de la instalación de las líneas y conexiones que llevarán el agua hasta las viviendas.
Los pobladores continúan trabajando con sus propios recursos y tienen como objetivo que el proyecto permita abastecer de agua a más de 700 habitantes y dejar de depender de la compra de agua mediante tanquetas.