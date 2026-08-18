“El maldito destino estaba escrito”: reaparece sospechoso de matar a Vianka y revela su paradero

“Yo he sufrido mucho con la muerte de Vianka. Y no le encuentro sentido a mi vida y ver que ustedes me tratan como un asesino, eso me duele mucho, al grado que he estado a punto de irme con ella”, dice parte del mensaje de Alex Hernández, que según HCH, medio que dio a conocer el contenido, habría sido enviado a su periodista Krizzia Estrada, corresponsal en San Pedro Sula.