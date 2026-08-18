“El maldito destino estaba escrito”: reaparece sospechoso de matar a Vianka y revela su paradero

El 16 de julio de 2026, Vianka García fue asesinada en su vivienda, ubicada en la colonia Planeta, en La Lima, Cortés. Su pareja sentimental es señalada como sospechosa del crimen y, tras varias semanas sin conocer su paradero, salió a la luz un nuevo mensaje en el que hace varias revelaciones.
Alex Hernández tendría acceso a la cuenta de Facebook de Vianka García, plataforma que habría utilizado anteriormente para referirse al crimen y ahora para brindar nuevos detalles, además de confirmar el país en el que asegura refugiarse. ¿Qué dijo? Aquí los detalles.
“Yo he sufrido mucho con la muerte de Vianka. Y no le encuentro sentido a mi vida y ver que ustedes me tratan como un asesino, eso me duele mucho, al grado que he estado a punto de irme con ella”, dice parte del mensaje de Alex Hernández, que según HCH, medio que dio a conocer el contenido, habría sido enviado a su periodista Krizzia Estrada, corresponsal en San Pedro Sula.
“¿Ustedes asesinarían a lo que aman? ¿Verdad que no? Yo tampoco, pero el maldito destino ya estaba escrito así, yo amaba a mi familia”, aseguró.
“Solo la olla conoce sus hervores y yo era feliz junto a ella y ahora mi vida tuvo un cambio radical, donde no puedo todavía asimilar que ella ya no está”, escribió.
Seguidamente, confirmó que se encuentra fuera de Honduras: “La vi hace rato preguntando por mí, yo estoy fuera del país, en Nicaragua. Me andaban buscando para asesinarme”.
“Es verdad que cometí un delito, pero ustedes no han escuchado mi versión, han creído en las hipótesis que generan las personas. La verdad la tengo yo porque nadie más estaba ahí, solo los dos niños pequeños”, agregó el sospechoso.
“Créame que odio el maldito alcohol y lo más triste, yo ni tomar quería ese día, fue ella la que tomó la iniciativa. Comenzamos a beber hasta la 1:00 de la madrugada. Yo tengo las pruebas reales, no chismes que inventó la gente”, confesó el sospechoso.
Vianka Ninozka García era madre de cuatro menores. Su cuerpo sin vida fue hallado en su habitación con una herida de bala en la cabeza. A poco más de un mes del crimen, las autoridades no han logrado dar con el paradero de Alex Hernández.
Hasta el momento se desconoce qué provocó la pelea en la que murió Vianka García. Cabe destacar que, según los primeros reportes, en una de las almohadas de la habitación se encontró una perforación provocada por un proyectil de arma de fuego.