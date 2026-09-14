Jovencita fingió su secuestro y el de sus hijos para pedir 300 mil lempiras de recompensa

Tegucigalpa, Honduras.- Con la intención de conseguir una fuerte suma de dinero de manera fácil, una jovencita de 18 años de edad tomó la decisión de fingir su secuestro, y pedir recompensa por su liberación.

Para que la situación pareciera más difícil y apremiante para los parientes de ésta, también utilizó a sus hijos: uno de dos años y un recién nacido de tres meses de edad, haciéndoles creer que los menores también eran parte del secuestro.

Kerin Naly Matute Almendarez, salió de su casa en la ciudad de Catacamas, en el departamento de Olancho, supuestamente con rumbo a un centro asistencial médico de esa localidad, junto a sus dos hijos, sin retornar a su vivienda.

Horas después de su repentina y voluntaria desaparición, la pareja sentimental y padre de los niños, comenzó a recibir mensajes vía teléfono -de un número extraño- en los que le exigían el pago de 300 mil lempiras, a cambio de la libertad de su familia.