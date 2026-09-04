El 95% de muertes violentas contra mujeres siguen en impunidad, según Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- El 95% de las muertes violentas contra mujeres permanecen en completa impunidad, denunció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
La coordinadora de la Defensoría de la Mujer de la institución, Joselin Padilla, señaló que el organismo ha registrado alrededor de 8,600 muertes violentas en los últimos 24 años (entre 2002 y 2026), una cifra que, según su valoración, evidencia la necesidad de que Honduras adopte medidas urgentes de seguridad para atender el flagelo, que "en realidad se ha encontrado bajo una atención urgente desde hace mucho tiempo".
Brechas en prevención
Padilla, además, consideró que las manifestaciones de violencia contra las mujeres deben medir de manera integral la respuesta institucional frente a esta problemática.
"Registrar tantas muertes violentas de mujeres denotan que todavía existen brechas para poder prevenir las muertes violentas de mujeres. Creo que estas manifestaciones de violencia contra la mujer constituyen una señal de alerta para el Estado de poder medir de forma integral bajo indicadores sobre la respuesta estatal que está brindando el Estado a toda la violencia que se practica en contra de las mujeres en la actualidad", expresó.
Su planteamiento apunta a que la cantidad de casos registrados no solo refleja la persistencia de las muertes violentas, sino también la existencia de dificultades para prevenirlas.
Sectores en alerta
Datos del Ministerio Público, obtenidos por el HERALDO a través de la solicitud de información pública SOL-MP-3567-2026, apuntan que, entre 2016 y el primer semestre de 2026, hubo 2,900 muertes violentas contra mujeres.
Los casos se reportaron, principalmente, en Cortés, Francisco Morazán, Atlántida y Comayagua, departamentos que acumulan el 60% de los homicidios contra féminas registrados durante ese período.
Además, las estadísticas muestran que la mayor incidencia de muertes violentas corresponde a mujeres de entre 20 y 39 años.
Los casos no solo muestran la magnitud del problema, sino que también exponen los desafíos para las instituciones encargadas de impartir justicia, al demostrar que las estrategias de prevención y protección deben enfocarse en la población con mayor riesgo de ser víctima de este tipo de delitos.
Frente a ese panorama, Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), aseguró que la respuesta del Estado frente a los asesinatos de mujeres debe enfocarse en la prevención, investigación y judicialización.
“Uno de los temas que necesita el Estado es articular las instituciones para tener datos cuantificables y verificables. Lo que necesitamos es reducir la impunidad, que sigue siendo un desafío pendiente en el país”, finalizó.