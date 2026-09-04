El 95% de muertes violentas contra mujeres siguen en impunidad, según Conadeh

Tegucigalpa, Honduras.- El 95% de las muertes violentas contra mujeres permanecen en completa impunidad, denunció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). La coordinadora de la Defensoría de la Mujer de la institución, Joselin Padilla, señaló que el organismo ha registrado alrededor de 8,600 muertes violentas en los últimos 24 años (entre 2002 y 2026), una cifra que, según su valoración, evidencia la necesidad de que Honduras adopte medidas urgentes de seguridad para atender el flagelo, que "en realidad se ha encontrado bajo una atención urgente desde hace mucho tiempo".

Brechas en prevención

Padilla, además, consideró que las manifestaciones de violencia contra las mujeres deben medir de manera integral la respuesta institucional frente a esta problemática. "Registrar tantas muertes violentas de mujeres denotan que todavía existen brechas para poder prevenir las muertes violentas de mujeres. Creo que estas manifestaciones de violencia contra la mujer constituyen una señal de alerta para el Estado de poder medir de forma integral bajo indicadores sobre la respuesta estatal que está brindando el Estado a toda la violencia que se practica en contra de las mujeres en la actualidad", expresó. Su planteamiento apunta a que la cantidad de casos registrados no solo refleja la persistencia de las muertes violentas, sino también la existencia de dificultades para prevenirlas.

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