Encuentran sin vida a agente policial tras operativo en Santa Rosa de Aguán, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Seguridad informó sobre el deceso de un agente policial en un operativo realizado en Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón. El agente responde al nombre de Darlin Josué Mejía Lira y, según reportes de la Secretaría de Seguridad, él fue hallado sin vida en una zona montañosa de Santa Rosa del Aguán, horas después de haber sidoprivado de su libertad.

Comunicado íntegro:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad informa al pueblo hondureño que, el domingo 26 de julio de 2026, aproximadamente a las 18:30 horas, personal de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), con apoyo de la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL) y efectivos de las Fuerzas Armadas, ejecutó un operativo en el municipio de Santa Rosa de Aguán, departamento de Colón, con el propósito de dar cumplimiento a una orden de captura vigente contra un ciudadano, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado. Al arribar al lugar, donde se desarrollaba un partido de fútbol con la presencia de numerosos pobladores de la comunidad garífuna, el ciudadano contra quien se ejecutaba la orden de captura, junto con otras personas, emprendió la huida, por lo que los equipos policiales iniciaron las labores de seguimiento. Durante el desarrollo del operativo se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y, al verificarse el sector, los funcionarios encontraron sin vida al ciudadano Marvin Giovanni Velásquez Ruiz, quien presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Asimismo, se localizó a una mujer con una herida de arma de fuego en una de sus extremidades inferiores, a quien se le brindó asistencia y posteriormente fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

Durante el proceso de reagrupamiento del personal que participó en la operación, se constató la ausencia del Agente de Policía Darlin Josué Mejía Lira, miembro de la Dirección Policial de Inteligencia (DIPOL), por lo que de inmediato se activaron los protocolos institucionales de búsqueda. Como resultado de estas acciones, este lunes 27 de julio de 2026, en horas de la mañana, el funcionario policial fue localizado sin vida en una milpa del mismo municipio. De manera preliminar, el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia y no portaba su arma de reglamento ni su equipo policial, aspectos que forman parte de las diligencias investigativas.

La Secretaría de Seguridad lamenta profundamente el fallecimiento del Agente de Policía Darlin Josué Mejía Lira y expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, compañeros de institución y seres queridos. Asimismo, informa que el Ministerio Público, en coordinación con los equipos especializados de investigación de la Policía Nacional, desarrolla las diligencias técnico-científicas correspondientes para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron tanto el fallecimiento del funcionario policial como los demás hechos registrados durante el operativo. De igual forma, se verifican todas las versiones y señalamientos surgidos en torno a estos acontecimientos, con el propósito de determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley, garantizando un proceso transparente, objetivo y apegado al debido proceso.