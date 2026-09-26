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MP allana propiedades de "Los Coyotillos", vinculados a tráfico de drogas y asesinato

El MP informó que se realizan allanamientos en Copán y San Pedro Sula contra "Los Coyotillos", estructura investigada por tráfico de drogas y a sesinato

  • Actualizado: 26 de septiembre de 2026 a las 08:59
MP allana propiedades de Los Coyotillos, vinculados a tráfico de drogas y asesinato

Los allanamientos se ejecutaron en la ciudad de San Pedro Sula y en tres municipios de Copán: Cucuyagua, San Pedro de Copán y La Unión.

 Foto: Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) informó que este sábado -26 de septiembre- se están realizando allanamientos a las propiedades de la estructura criminal "Los Coyotillos", vinculados a asesinato, tráfico de drogas y otros delitos más.

Los allanamientos de morada se ejecutan en San Pedro Sula, Cortés; así como en tres municipios de Copán, los cuales son Cucuyagua, San Pedro de Copán y La Unión. Estas acciones son llevadas a cabo por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales, y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en el marco de la operación "Vértice".

De acuerdo a las investigaciones de la ATIC, a "Los Coyotillos" además de suponerlos por la posible comisión de traficar estupefacientes y asesinato, se le atribuye la posesión de armas de fuego de uso prohibido.

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A su vez, el MP informó que el principal objetivo de estos allanamientos es recabar indicios sobre el ataque que sufrió un hombre el pasado 27 de abril en Cucuyagua. Este hecho ocurrió en la carretera CA-4 en horas de la noche.

Según el reporte de medios de comunicación, la víctima se encontraba en las afueras de un negocio, cuando de repente llegaron individuos armados y dispararon contra él, dejándolo gravemente herido. Los criminales huyeron de inmediato y el ciudadano fue llevado de emergencia a un centro asistencial.

En ese sentido, con los allanamientos el MP busca recolectar más indicios en torno a hechos criminales registrados en la zona noroccidental del país.

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Capturan a dos miembros de la Pandilla 18 en Cortés

Por otro lado, el MP reportó el pasado 25 de septiembre que en coordinación con la Policía Nacional, lograron capturar a dos integrantes de la Pandilla 18 en el departamento de Cortés.

En la colonia La Reformada del municipio de La Lima, se detuvo a Marvin Elías Mata Mejía, señalado de recolectar dinero por concepto de extorsión, así como acopio y distribución de drogas. Al momento de su aprehensión se le decomisó un fusil, municiones y 71 envoltorios de presunta marihuana.

Por otra parte, en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula fue arrestado César Adán Rodríguez Argueta, vinculado preliminarmente por venta de drogas y extorsión.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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