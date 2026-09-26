MP allana propiedades de "Los Coyotillos", vinculados a tráfico de drogas y asesinato

Por otro lado, el MP reportó el pasado 25 de septiembre que en coordinación con la Policía Nacional, lograron capturar a dos integrantes de la Pandilla 18 en el departamento de Cortés.En la colonia La Reformada del municipio de La Lima, se detuvo a Marvin Elías Mata Mejía, señalado de recolectar dinero por concepto de extorsión, así como acopio y distribución de drogas. Al momento de su aprehensión se le decomisó un fusil, municiones y 71 envoltorios de presunta marihuana.Por otra parte, en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula fue arrestado César Adán Rodríguez Argueta, vinculado preliminarmente por venta de drogas y extorsión.