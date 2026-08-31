MP allana viviendas por red que movió más de L51 millones de extorsión

Tegucigalpa, Honduras.- A través de la Operación Hestia, desde el Ministerio Público (MP) se ejecutaron nueve allanamientos de morada y tres inspecciones este lunes -31 de agosto-, contra una estructura señalada por blanqueo de capitales procedente del cobro de extorsión. Los operativos se realizan en Tegucigalpa (Francisco Morazán), Danlí (El Paraíso) y Olanchito (Yoro), como parte de un expediente presentado ante el juzgado por la supuesta comisión de los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir. Las diligencias de los agentes contra el crimen organizado de la ATIC establecieron que la investigación comenzó a partir de información sobre un privado de libertad que, desde la penitenciaría de Támara, dirige actividades relacionadas con el cobro de extorsión en perjuicio de distintos comercios.

Para estas actividades ilícitas se utilizaba la cuenta bancaria de otra de las implicada, donde, según el MP, los investigadores identificaron movimientos por más de L8 millones, cuya procedencia lícita no fue establecida. El hallazgo llevó a ampliar las investigaciones hacia otras personas que mantenían vínculos financieros con el principal sospechoso. A partir de ese seguimiento se detectaron movimientos considerados atípicos.

Investigaciones

Los análisis realizados por peritos financieros permitieron identificar transacciones por un monto superior a L51 millones, de los cuales, según el Ministerio Público, se desconoce la justificación. La operación forma parte de las acciones que el Ministerio Público dirige contra estructuras vinculadas con el cobro de extorsión y el presunto blanqueo de los recursos obtenidos mediante esa actividad. El MP señaló que estas operaciones buscan debilitar a las organizaciones delictivas dedicadas a la extorsión, tanto las que operan mediante estructuras criminales como aquellas que actúan de forma independiente.