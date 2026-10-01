Despejan bloqueo en Villanueva, Cortés, pero persiste paro del transporte público

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional despejó este jueves 01 de octubre las barricadas instaladas por transportistas en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés, donde desde tempranas horas se registró una protesta que provocó el cierre de varios puntos de la carretera CA-5.
Las manifestaciones comenzaron alrededor de las 5:00 de la mañana y estuvieron relacionadas con el impacto que genera en el sector transporte el incremento en el precio de los combustibles, especialmente del diésel, por el cual los transportistas reclamaban una reducción ante el efecto que tiene este costo en sus operaciones.
Durante la protesta, los manifestantes quemaron llantas y colocaron barricadas sobre la carretera, una situación que impidió durante varias horas el paso de vehículos particulares y de unidades de transporte de pasajeros que se dirigían hacia San Pedro Sula.
Despeje
Ante el bloqueo, elementos de la Policía Nacional se desplazaron hasta Dos Caminos y procedieron a despejar las barricadas instaladas sobre la vía, permitiendo nuevamente la circulación de vehículos particulares y del transporte contratado que permanecía retenido en la zona.
Sin embargo, pese a la habilitación de la carretera, el servicio de transporte público continúa suspendido en la zona, por lo que persisten las dificultades para los usuarios que dependen de estas unidades para movilizarse hacia San Pedro Sula y otros sectores del departamento de Cortés.
Aunque la manifestación se desarrolló de forma pacífica, algunos participantes obligaban a descender de los vehículos a personas que viajaban en transporte contratado o en vehículos tipo pick-up para impedir que continuaran su recorrido por la zona donde se desarrollaba la protesta.
La suspensión del servicio generó extensas filas de buses y vehículos en distintos puntos de la zona, mientras los usuarios permanecen a la espera de que se normalice el transporte hacia San Pedro Sula para poder continuar con sus actividades.