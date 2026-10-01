Despejan bloqueo en Villanueva, Cortés, pero persiste paro del transporte público

Cortés, Honduras.- La Policía Nacional despejó este jueves 01 de octubre las barricadas instaladas por transportistas en el sector de Dos Caminos, municipio de Villanueva, Cortés, donde desde tempranas horas se registró una protesta que provocó el cierre de varios puntos de la carretera CA-5.

Las manifestaciones comenzaron alrededor de las 5:00 de la mañana y estuvieron relacionadas con el impacto que genera en el sector transporte el incremento en el precio de los combustibles, especialmente del diésel, por el cual los transportistas reclamaban una reducción ante el efecto que tiene este costo en sus operaciones.

Durante la protesta, los manifestantes quemaron llantas y colocaron barricadas sobre la carretera, una situación que impidió durante varias horas el paso de vehículos particulares y de unidades de transporte de pasajeros que se dirigían hacia San Pedro Sula.