Gobierno de Honduras congela el precio del cemento por seis meses tras acuerdo

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras suscribió un Acta de Compromiso para mantener congelado el precio del cemento durante un período inicial de seis meses, tras un diálogo con la industria cementera nacional.

El acuerdo involucra a las empresas CENOSA, ARGOS y DURACEM, que aceptaron la medida para estabilizar el mercado de este material de construcción.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico, y liderada por el ministro Eddy Ordóñez y el viceministro Fernando Fortín.