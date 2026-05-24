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Gobierno de Honduras congela el precio del cemento por seis meses tras acuerdo

El comunicado indica que el reglamento contempla períodos de adaptación que garantizan la continuidad normal de las actividades comerciales

  • Actualizado: 24 de mayo de 2026 a las 08:10
Gobierno de Honduras congela el precio del cemento por seis meses tras acuerdo

El Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico no prohíbe importaciones, no cierra el mercado y no limita la libre competencia.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras suscribió un Acta de Compromiso para mantener congelado el precio del cemento durante un período inicial de seis meses, tras un diálogo con la industria cementera nacional.

El acuerdo involucra a las empresas CENOSA, ARGOS y DURACEM, que aceptaron la medida para estabilizar el mercado de este material de construcción.

La iniciativa fue impulsada por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Económico, y liderada por el ministro Eddy Ordóñez y el viceministro Fernando Fortín.

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El objetivo principal del acuerdo es brindar estabilidad al mercado, proteger al consumidor hondureño y garantizar el abastecimiento del producto a nivel nacional.

El diálogo continuará abierto con todos los sectores, siempre en función del interés público y del desarrollo responsable del país, señala el comunicado.

"El diálogo continuará abierto con todos los sectores, siempre en función del interés público y del desarrollo responsable del país", señala el comunicado.

No obstante, el Ejecutivo aclaró que el Reglamento Técnico Hondureño para Cemento Hidráulico está alineado con estándares internacionales ASTM y no implica restricciones a la importación.

Asimismo, la normativa no prohíbe importaciones, no cierra el mercado y no limita la libre competencia, ya que aplica tanto a productores nacionales como a importadores bajo los mismos criterios.

"El Gobierno desmiente categóricamente que el reglamento provocará aumentos automáticos de precios o desabastecimiento. El reglamento establece controles técnicos, no controles de precios. El país cuenta con capacidad de producción, inventarios y redes de distribución suficientes para atender la demanda nacional, y el reglamento contempla períodos de adaptación que garantizan la continuidad normal de las actividades comerciales", aclararon.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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