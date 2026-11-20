Tegucigalpa, Honduras.- Motagua recibió una noticia favorable de cara al clásico capitalino frente al Olimpia, luego de confirmarse que el conjunto merengue tendrá importantes ausencias para el compromiso correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026. El León no podrá disponer de tres futbolistas habituales en su esquema, una situación que representa un dolor de cabeza para el cuerpo técnico de cara a este enfrentamiento.

Los jugadores que se perderán el choque por acumulación de tarjetas amarillas son Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble y Christian Canales. Las tres bajas representan ausencias sensibles para el conjunto albo, que tendrá que buscar alternativas para conformar su alineación titular ante uno de sus principales rivales en el fútbol hondureño. A estas ausencias se suma la de Emanuel Cuello, quien continúa fuera de las canchas debido a una lesión en los meniscos. Sin embargo, su recuperación marcha por buen camino y su regreso estaría cada vez más cerca, con posibilidades de volver a la actividad durante este mismo campeonato, siempre que su evolución sea favorable.