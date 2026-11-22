Entre los mejores trajes hubo desde vestidos entallados hasta capas y diversidad de tonalidades. Revise esta galería para ver si su favorita está aquí.
Miss México optó por un vestido de cuello alto y capa, y el rojo que siempre se impone con elegancia.
Miss Francia eligió una capa de vuelos y vestido con escote corazón.
Miss Nueva Zelanda con un diseño en nude y plateado con mangas en capa.
Miss Albania, elegante y delicada.
Una de las candidatas más elegantes de la noche fue definitivamente Miss Macao, con un diseño rojo de cola en capas y delicada pedrería. El detalle de los hombros se robó el protagonismo.
Miss Paraguay se fue por la tendencia de la noche con pedrería y mangas con caída.
Miss Nigeria hizo alarde su atlética figura.
Miss Nicaragua, elegante.
Miss República Democrática del Congo eligió un corte sirena que entalló su esbelta figura.
Miss Chile.
Miss Colombia optó por la elegancia del negro con detalles en rojo y plateado.
De nuevo, la pedrería y el plateado como grandes protagonistas de la noche.
Miss Ucrania lució un vestido de hombreras, una elección discreta, pero acertada.