Pruebas PISA: revelan caída global y se cuestiona la ausencia de Honduras desde 2017

El resultado global arroja un retroceso, a tal punto que los propios responsables del informe observaron que los resultados correspondientes a las evaluaciones de 2025 representan el desempeño promedio más bajo registrado entre los países miembros de la OCDE, si bien algunos países mantuvieron o mejoraron sus calificaciones en relación con mediciones anteriores.

Tegucigalpa, Honduras. Los resultados de las pruebas PISA 2025 ya fueron anunciados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDE ).

A este respecto, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) comentó que la no participación de Honduras en esta clase de evaluaciones obedece a una falta de interés de la Secretaría de Educación. Las autoridades de la anterior administración argumentaron que los resultados de esas pruebas podían tener repercusiones negativas entre los miembros de la clase magisterial, con lo que se da a entender que priorizaban no quedar en evidencia por sus deficiencias antes que aceptar el reto de perseguir la excelencia académica.

De hecho, lo más cerca que Honduras ha estado de participar fue en 2017, cuando formó parte de un reducido grupo de países que se sometió a las evaluaciones del denominado PISA para el Desarrollo (PISA-D), el cual, si bien sigue la metodología de PISA, sus resultados no forman parte del Informe PISA “oficial”.

En aquella ocasión fueron evaluados 4,773 alumnos de 15 años de edad en áreas como lectura, matemáticas y ciencias. Tras la presentación del informe PISA 2025 y pese a que Honduras no figura en él, el académico Alduvín Díaz, de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), reconoció que Honduras, al igual que muchos otros países, ha tenido avances “nulos” en materia de mejora educativa.