Tegucigalpa, Honduras. -Más de 7,000 familias que perdieron sus cosechas por la sequía fueron beneficiadas con raciones de alimento que entregó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en seis municipios en los departamentos de La Paz y Comayagua. La entrega de los productos que distribuye el gobierno a través de Sedesol, que dirige la ministra Fátima Juárez, continúa llegando a las comunidades más afectadas con la segunda fase de la Operación de Respuesta a la Sequía 2026.

Durante esta semana, equipos de Sedesol distribuyeron alimento en los municipios de Marcala, Cabañas, Opatoro, Cane, Santa Elena en el departamento de La Paz y San Sebastián, Comayagua, donde entregaron más de 14,000 sacos de alimento. La inversión en ambos departamentos supera los 28 millones de lempiras, para garantizar la seguridad alimentaria de las familias con dos sacos de aproximadamente 175 libras de diferentes alimentos básicos, valorados en 3,968 lempiras, lo que representa también un alivio económico para los hogares. Este año nosotros perdimos casi totalmente la cosecha de maíz y frijoles; solo un 2 por ciento se va a cosechar. Con la ayuda del gobierno, que se ha preocupado por nosotros, le agradecemos porque esto nos va a ayudar", dijo Ángel Flores, que fue uno de los beneficiados con la ayuda gubernamental. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse