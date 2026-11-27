Tegucigalpa, Honduras. -Más de 7,000 familias que perdieron sus cosechas por la sequía fueron beneficiadas con raciones de alimento que entregó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en seis municipios en los departamentos de La Paz y Comayagua.
La entrega de los productos que distribuye el gobierno a través de Sedesol, que dirige la ministra Fátima Juárez, continúa llegando a las comunidades más afectadas con la segunda fase de la Operación de Respuesta a la Sequía 2026.
Durante esta semana, equipos de Sedesol distribuyeron alimento en los municipios de Marcala, Cabañas, Opatoro, Cane, Santa Elena en el departamento de La Paz y San Sebastián, Comayagua, donde entregaron más de 14,000 sacos de alimento.
La inversión en ambos departamentos supera los 28 millones de lempiras, para garantizar la seguridad alimentaria de las familias con dos sacos de aproximadamente 175 libras de diferentes alimentos básicos, valorados en 3,968 lempiras, lo que representa también un alivio económico para los hogares.
Este año nosotros perdimos casi totalmente la cosecha de maíz y frijoles; solo un 2 por ciento se va a cosechar. Con la ayuda del gobierno, que se ha preocupado por nosotros, le agradecemos porque esto nos va a ayudar", dijo Ángel Flores, que fue uno de los beneficiados con la ayuda gubernamental.
Durante la segunda intervención, la Sedesol ha distribuido más de 24 mil raciones de alimento a familias en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz y Comayagua.
La próxima semana la entrega de ayuda humanitaria se extenderá a los departamentos de Choluteca y El Paraíso, posteriormente en Francisco Morazán y culminará con los 40 municipios priorizados.
Las autoridades de Sedesol, informaron que se destinó un presupuesto de más de 200 millones de lempiras para atender a más de 60 mil familias en condición de vulnerabilidad a raíz de la sequía, para garantizar la seguridad alimentaria y llevar una respuesta directa a las necesidades de la población, como lo ha instruido el presidente de la República, Nasry Asfura.
"Agradezco a la ministra de Sedesol, Fátima Juárez, y al señor presidente Nasry Asfura, por esta ayuda que nos ha traído hoy, es de mucho beneficio, ya que mi familia fue afectada en la época que hubo sequía, se quemó la semilla y no hubo cosechas, y esto nos va a ayudar a solventar por un tiempo", dijo Hélida Nolasco, beneficiaria con sacos de alimento.