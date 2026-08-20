Envían alimentos tras declarar 120 días de alerta roja en 75 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La sequía asociada al fenómeno de El Niño llevó al Gobierno a declarar en alerta roja por 120 días a 75 municipios y que contempla acciones para garantizar el acceso al agua, proteger la producción agropecuaria y atender a más de 134 mil familias de las comunidades afectadas. La medida entró en vigencia a las 11:00 de la noche del martes 18 de agosto y tendrá una vigencia hasta el 16 de diciembre próximo, según la resolución adoptada por el Consejo de Ministros. Además, 88 municipios fueron declarados en alerta verde y otros 71 en alerta amarilla. En total, 234 de los 298 municipios del país permanecen bajo algún nivel de alerta por los efectos de El Niño.

De acuerdo con el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), el retraso de la temporada lluviosa provocó déficits en los acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, lo que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y animal. Además, se prevé un incremento de las temperaturas de entre 0.5 y 1 grado Celsius, principalmente entre marzo y agosto. La zona sur figura entre las regiones más afectadas.

Municipios en alerta roja

1. Choluteca: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón, Santa Ana de Yusguare. 2. Comayagua: Humuya, Lamaní, San Sebastián, Villa de San Antonio. 3. El Paraíso: Alauca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texíguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos. 4. La Paz: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Ana. 5. Valle: Alianza, Amapala, Aramecina, Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray, San Lorenzo. 6. 23 municipios de Francisco Morazán.

Medidas adoptadas

El Gobierno anunció una serie de medidas para atender los efectos de la sequía en zona de alerta roja. El Consejo de Ministros aprobó, vía decreto PCM-016-2026, la conformación de un plan integral de gestión para garantizar la seguridad alimentaria, ejecutar medidas de mitigación y facilitar el financiamiento destinado a las comunidades afectadas. Para ejecutarlo se instaló un comité técnico interinstitucional integrado por Copeco, SAG, Sefin, IHMA, Sesal y Banasupro, entre otras.