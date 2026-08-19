No se salvó ni un cultivo, ahora peligra el agua para consumo: el rastro de la sequía en el Corredor Seco

La sequía llegó como un tornado que todo destruyó a su paso, no perdonó a nadie: pudientes, pobres, autoridades y expertos; todos se quedaron sin cultivos. No hay maíz ni para elotes y los frijoles tampoco lograron resistir al cruel calor. El crudo rastro de la sequía en el Corredor Seco revela la crisis hidríca y alimentaria que enfrentan varios municipios de Honduras.