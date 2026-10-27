Hasta debajo de las piedras buscarán capturar al mentado Redondo

CAPTURA. El viceministro de Seguridad -y ministro por ley porque Gerzon anda de viaje- confirma que trabajan de la mano con la Interpol en la localización y captura del mentado Redondo.

WANTED. En otras palabras, la Interpol no tarda en colgar el afiche del Redondo y del dundo aquel de la Enag en aeropuertos, puertos y aduanas, con la leyenda: “Wanted”.

FONAC. Pucha, como dice aquel, qué suerte tienen los que no se bañan, allí vuelve Felícito Ávila, ahora como director ejecutivo del Fonac.

REFORMAS. Avisa el tigre del sur que las reformas penales van esta tarde en el hemiciclo, incluidos los allanamientos sin orden judicial, tras advertir que a los delincuentes se les acabó la fiesta y no hay vuelta atrás.

RAPADO. Y, para que vean que la cosa es friendo y comiendo, Zambrano ha confirmado que ya iniciaron con el régimen carcelario tipo Bukele, con el confinamiento de pandilleros, cero visitas, rapado de pelo y calentar sol solo media hora al día y los toros una hora a la semana.

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TREN. El Tommy ha confirmado que en la sesión de esta tarde en el Congreso participarán, como testigos oculares, el presidente de la Corte, el fiscal general, el jefe de las Fuerzas Armadas y la cúpula policial. No hay más tren que el que pita.

RECICLAJE. Avisa Juan Diego que motos y carros que no sean reclamados en un plazo de 90 días, van de chuso al reciclaje, así es que, después no digan que no les dijeron.

HUELGA. Las gracias de la huelga de los presuntos discípulos de Hipócrates, el HE anuncia la reprogramación nada menos que de 20 mil citas y 400 cirugías. Pobre, pueblo, pobre...

SIP. El tal Roosevelt se ha hecho famoso en la asamblea de la SIP y segurito le han zumbado los oídos que es un contento. Su nombre a retumbado cada vez que hablan de atropellos a la prensa.

ENAG. Le revienta otro clavel al pariente de la Moncha de la Enag, ahora que las organizaciones provida sacaron a bailar la publicación en La Gaceta del decreto aquel que fue vetado por Xiomara.

86. Lo publicaron a la brava en La Gaceta y ni remotamente fue aprobado por la mayoría calificada del Congreso (86 votos) y con la leyenda: “Ratificado constitucionalmente”.

TROPELÍA. Otra de las grandes tropelías de Libre, Xiomara vetó el decreto sobre la Ley de Equidad de Género ante la presión de las iglesias y las organizaciones provida, pero, en cuanto se descuidaron, lo mandó a publicar en La Gaceta por la puerta de atrás.