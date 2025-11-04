  1. Inicio
Varios heridos tras colisión entre busito y pick-up en La Lima, Cortés

Testigos afirman que uno de los vehículos circulaba a exceso de velocidad. Los pasajeros lesionados fueron trasladados a un centro asistencial

  • 04 de noviembre de 2025 a las 17:10

Cortés, Honduras.- Un grupo de hondureños que venían saliendo del aeropuerto Ramón Villeda Morales en el municipio de La Lima, Cortés, sufrieron un aparatoso accidente al colisionar el busito en el que viajaban con un pick-up.

El fuerte choque provocó que el busito terminará volcado en uno de sus costados tras dar varias vueltas en la vía. Mientras que el pick-p quedó con la parte trasera destruida.

Debido a las lesiones sufridas, algunos pasajeros fueron trasladados hasta un centro asistencial. Se desconoce hasta el momento su condición de salud, así como la identidad de las personas afectadas.

De acuerdo a testigos, uno de los automotores venía a exceso de velocidad, por lo que el otro vehículo no logró esquivarlo e impactaron con violencia.

Imágenes captadas por otros conductores muestran cómo el busito quedó de lado, mientras en su interior las personas se quejaban de dolor. Minutos después fue enderezado por varias personas que se acercaron a la escena para poder rescatar a los lesionados que habían quedado dentro de la unidad.

