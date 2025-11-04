Varios heridos tras colisión entre busito y pick-up en La Lima, Cortés

Cortés, Honduras.- Un grupo de hondureños que venían saliendo del aeropuerto Ramón Villeda Morales en el municipio de La Lima, Cortés, sufrieron un aparatoso accidente al colisionar el busito en el que viajaban con un pick-up.

El fuerte choque provocó que el busito terminará volcado en uno de sus costados tras dar varias vueltas en la vía. Mientras que el pick-p quedó con la parte trasera destruida.

Debido a las lesiones sufridas, algunos pasajeros fueron trasladados hasta un centro asistencial. Se desconoce hasta el momento su condición de salud, así como la identidad de las personas afectadas.