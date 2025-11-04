Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle

Un hombre fue atacado a balazos en el municipio de Caridad, en el departamento de Valle. La víctima fue identificada como un ciudadano de origen salvadoreño.
Se trata de Carlos Alberto Vargas Aparicio, de 30 años de edad, quien fue atacado a disparos la tarde del lunes 3 de noviembre de 2025.
De acuerdo con testigos, el joven no estaba consumiendo bebidas alcohólicas ni era residente de la zona, pero sí tenía familia en el lugar. Hombres armados se le acercaron y le dispararon sin mediar palabra.
Según se conoció, Vargas Aparicio habría recibido dos impactos de bala: uno en la cara, cerca de la mejilla, y otro en el cuello. Esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.
Habitantes de la zona aseguraron que el joven había sido deportado recientemente y que era de nacionalidad salvadoreña.
La víctima vestía una calzoneta azul con blanco, una camisa verde y unos tenis blancos. También portaba una mochila negra.
El cuerpo de Carlos Vargas fue ingresado a la morgue del Ministerio Público este martes alrededor de las 10:00 de la mañana.
Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena del crimen y acordonaron el área, mientras vecinos, asustados, lamentaban lo ocurrido, ya que se trata de un pueblo tranquilo y muy visitado por turistas debido a su hermoso río.
El cuerpo de Vargas permanece en la morgue de Tegucigalpa. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles del crimen ni información sobre los responsables.
Caridad, Valle, es un municipio frecuentado por salvadoreños, debido a su cercanía con la frontera de El Amatillo, una de las principales rutas de entrada y salida terrestre entre Honduras y El Salvador.