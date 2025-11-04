  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle

Un salvadoreño fue asesinado de dos disparos en el departamento de Valle. La víctima, según versiones preliminares, habría recibido uno de los impactos en la cara y otro en el cuello. Aquí los detalles

  • 04 de noviembre de 2025 a las 16:51
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
1 de 10

Un hombre fue atacado a balazos en el municipio de Caridad, en el departamento de Valle. La víctima fue identificada como un ciudadano de origen salvadoreño.

 Foto: Cortesía
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
2 de 10

Se trata de Carlos Alberto Vargas Aparicio, de 30 años de edad, quien fue atacado a disparos la tarde del lunes 3 de noviembre de 2025.

 Foto: Cortesía
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
3 de 10

De acuerdo con testigos, el joven no estaba consumiendo bebidas alcohólicas ni era residente de la zona, pero sí tenía familia en el lugar. Hombres armados se le acercaron y le dispararon sin mediar palabra.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
4 de 10

Según se conoció, Vargas Aparicio habría recibido dos impactos de bala: uno en la cara, cerca de la mejilla, y otro en el cuello. Esto aún no ha sido confirmado por las autoridades.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
5 de 10

Habitantes de la zona aseguraron que el joven había sido deportado recientemente y que era de nacionalidad salvadoreña.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
6 de 10

La víctima vestía una calzoneta azul con blanco, una camisa verde y unos tenis blancos. También portaba una mochila negra.

 Foto: Captura de pantalla
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
7 de 10

El cuerpo de Carlos Vargas fue ingresado a la morgue del Ministerio Público este martes alrededor de las 10:00 de la mañana.

 Foto: Estalin Irías/ EL HERALDO
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
8 de 10

Agentes de la Policía Nacional se presentaron en la escena del crimen y acordonaron el área, mientras vecinos, asustados, lamentaban lo ocurrido, ya que se trata de un pueblo tranquilo y muy visitado por turistas debido a su hermoso río.

 Foto: Captura de pantalla
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
9 de 10

El cuerpo de Vargas permanece en la morgue de Tegucigalpa. Hasta el momento, las autoridades no han brindado más detalles del crimen ni información sobre los responsables.

 Foto: Captura de pantalla
Habría recibido un disparo en la cara y otro en el cuello: asesinan a salvadoreño en Caridad, Valle
10 de 10

Caridad, Valle, es un municipio frecuentado por salvadoreños, debido a su cercanía con la frontera de El Amatillo, una de las principales rutas de entrada y salida terrestre entre Honduras y El Salvador.

 Foto: Captura de pantalla
Cargar más fotos