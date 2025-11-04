Fredy Osorto solía llegar a la escuela de Jhonny Neptalí para vigilarlo, relata compañera

Pese a que su madre lo iba a recoger luego de que él salía de clases, Fredy Osorto se aseguraba de estar horas antes y vigilar al pequeño en horas de recreo, según lo aseguró una de sus compañeras. La menor reveló que este aprovechaba a ofrecerle malteadas para que lo acompañara. ¿Qué pasó antes del crimen?
Antes de que el pequeño Jhonny Neptalí Gómez Vásquez, de solo siete años, fuese encontrado sin vida dentro de una bodega donde se almacenaban bolsas plásticas en la aldea El Tablón, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, se conoció que él ya estaba siendo vigilado anticipadamente por su asesino: Fredy Osorto.
Fue a través de una entrevista de Hoy Mismo que una de sus compañeritas reveló que Fredy Osorto, su agresor, había llegado en reiteradas ocasiones a su centro educativo para vigilarlo y ganarse su confianza.
La menor relató que en una de las visitas, Fredy "le dijo a (Jhonny), '¿querés una malteada?'; 'sí', le dijo (Jhonny). Yo le dije venite, yo te voy a comprar la malteada'. El hombre le dijo (a Jhonny) 'vámonos para arriba'. El hombre me calló, pero yo me lo lleve a (Jhonny) para dentro. Cerré la puerta porque la profe Iris me dijo que cerrara para que no me saliera".
La pequeña mencionó que, en varias ocasiones, el agresor llegó a la escuela y vigilaba a Jhonny para ver si lo iban a traer. Al asegurarse de que su madre no llegara antes por él, se le acercaba.
“Cuando salimos, lo vino a traer la mamá; entonces él vio quién era y dijo que iba a venir otra vez cuando él se fuera solo”, relató la niña.
Según las investigaciones, NeptalÍ Gómez fue visto por última vez la tarde del sábado siguiendo a un adulto por una calle cercana a su vivienda (presuntamente era Fredy Osorto). Horas más tarde, su familia denunció la desaparición ante la Policía Nacional, lo que movilizó a vecinos y agentes en su búsqueda.
Al amanecer domingo, el cuerpo del menor fue encontrado envuelto entre desechos plásticos, a pocos metros de su vivienda.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó la captura de Osorto Ordóñez, quien cuenta con antecedentes penales; había sido condenado en 2024 por el delito de violación contra un menor de 12 años en Puerto Cortés.
El comisario Osorio Cárcamo afirmó que “es una acción que él ya tenía planificada”, al referirse a la manera en que el sospechoso habría engañado al niño ofreciéndole una bebida antes de raptarlo.
"Según el médico forense que realizó el levantamiento cadavérico establece que la causa de muerte fue por asfixia mecánica y la manera de muerte homicida", menciona el documento del análisis forense del menor.
Un juez le dictó detención judicial por los delitos de asesinato y otras agresiones sexuales en concurso real en perjuicio del menor, y estableció la audiencia inicial para el próximo jueves a las 8:30 a. m.