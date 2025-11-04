Fredy Osorto solía llegar a la escuela de Jhonny Neptalí para vigilarlo, relata compañera

La menor relató que en una de las visitas, Fredy "le dijo a (Jhonny), '¿querés una malteada?'; 'sí', le dijo (Jhonny). Yo le dije venite, yo te voy a comprar la malteada'. El hombre le dijo (a Jhonny) 'vámonos para arriba'. El hombre me calló, pero yo me lo lleve a (Jhonny) para dentro. Cerré la puerta porque la profe Iris me dijo que cerrara para que no me saliera".