PARA ELECCIONES
Busito termina volcado tras accidente en La Lima
Busito termina volcado tras colisionar contra pick-up en La Lima
Redacción El Heraldo
seguir +
04 de noviembre de 2025 a las 17:11
El Heraldo Videos
Videos
Conductor atropella a agente de tránsito y un peatón en el bulevar Suyapa
Cortesía
Videos Honduras
Diputados opositores concluyen sesión autoconvocada y dejan sin valor la comisión permanente del CN
Lesly Chambasis
Videos
Avión sufre accidente al despegar en aeropuerto de Kentucky
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Inicia la sesión extraordinaria de más de 70 diputados de la oposición en Tegucigalpa
Lesly Chambasis
Videos
Busito termina volcado tras accidente en La Lima
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Ambiente previo a sesión extraordinaria de la oposición en iglesia Vida Abundante
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Fátima Mena convoca sesión alternativa en iglesia de Tegucigalpa tras cierre del Congreso
Leslie Chambasis
Videos Honduras
Marlon Lara: Autoconvocatoria amplió sesiones y elimina necesidad de comisión permanente
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Ministerio Público confirma diez investigaciones contra el alcalde Roberto Contreras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Frente frío provoca nubosidad y lluvias en el norte y oriente de Honduras
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Hall recuerda que las FF AA están a disposición del CNE y deben mantener su rol apolítico
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Maribel Espinoza solicita a Luis Redondo que la investigue y respete a los medios
Jefry Sánchez