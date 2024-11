Accidente entre busito y una rastra deja varios heridos en el anillo periférico

5

“Mire, yo venía tranquilo en el busito, traía mi ruta y un varón de aquí se me metió de un solo y se quiso meter, pero como esta el furgón parado”, dijo Edwin Rodríguez, dueño del colectivo.

6

Agregó: “Ese varón tiene que pagarme, el dueño tiene que pagarme ese bus, porque yo no tengo culpa de nada. Yo quise quitármelo. Me obligaron a tirarme para ese lado, pero yo me lo quise quitar”.

7

Se conoce que que los pasajeros heridos fueron trasladados al Hospital Escuela, quienes, según los primeros reportes, solo presentaban heridas leves.