Operador del CCG ante plaga de "jates": "Cumplimos con los protocolos de limpieza"

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una denuncia de una plaga de cucarachas alemanas, mejor conocidas como "jates", en algunas oficinas del Centro Cívico Gubernamental (CCG), el Inversionista Operador Privado (IOP) respondió asegurando que cumple con los protocolos de limpieza y mantenimiento. El IOP atribuye el problema al incumplimiento del reglamento por parte de los usuarios, remarcando que son los responsables del debido aseo dentro de las oficinas. El operador refiere en el documento que el "jate", o cucaracha alemana, se esconde en cocinas, grietas, electrodomésticos y zonas húmedas. Asimismo, que es una de las plagas más complicadas de eliminar debido a su rápida proliferación y resistencia a los insecticidas.

Su proliferación en algunos espacios, según el IOP, se debe al consumo de alimentos en zonas donde el reglamento indica que no está permitido. "Ese reglamento no se está cumpliendo y el IOP no tiene permitido ingresar y tomar el control de estas áreas", dice parte del comunicado oficial. El operador dijo haber detectado falta de higiene en refrigeradores, cafeteras, microondas y hasta freidoras de aire. "El IOP no tiene dentro de su alcance el aseo de electrodomésticos dentro de las oficinas del CCG". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Por otra parte, mencionó que la acumulación de papel y materiales de archivo también favorece la proliferación de insectos, agregando que la limpieza de gaveteros y escritorios también le corresponde a los usuarios. El IOP agregó que no está permitido comer o guardar alimentos en los puestos de trabajo. Para ello, argumentó que el edificio cuenta con comedores en cada área, pero que la disposición no se cumple.

Según el contrato establecido, el operador está obligado a prestar servicios de mantenimiento técnico, jardinería, control de plagas, seguridad y limpieza, de acuerdo a una planificación establecida.

Sin embargo, argumentó que esos protocolos establecidos "no incluyen la disposición, retiro, limpieza u organización del mobiliario y artefactos como electrodomésticos, escritorios o archivadores, siendo esta una responsabilidad directa del usuario".