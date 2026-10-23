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Operador del CCG ante plaga de "jates": "Cumplimos con los protocolos de limpieza"

El operador privado del CCG asegura que cumple con los protocolos de limpieza y fumigación, responsabilizando a los usuarios de las oficinas por la plaga

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 11:54
Operador del CCG ante plaga de jates: Cumplimos con los protocolos de limpieza

Empleados del Centro Cívico Gubernamental expusieron una plaga de "jates" en las oficinas.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Tras una denuncia de una plaga de cucarachas alemanas, mejor conocidas como "jates", en algunas oficinas del Centro Cívico Gubernamental (CCG), el Inversionista Operador Privado (IOP) respondió asegurando que cumple con los protocolos de limpieza y mantenimiento.

El IOP atribuye el problema al incumplimiento del reglamento por parte de los usuarios, remarcando que son los responsables del debido aseo dentro de las oficinas.

El operador refiere en el documento que el "jate", o cucaracha alemana, se esconde en cocinas, grietas, electrodomésticos y zonas húmedas. Asimismo, que es una de las plagas más complicadas de eliminar debido a su rápida proliferación y resistencia a los insecticidas.

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Su proliferación en algunos espacios, según el IOP, se debe al consumo de alimentos en zonas donde el reglamento indica que no está permitido. "Ese reglamento no se está cumpliendo y el IOP no tiene permitido ingresar y tomar el control de estas áreas", dice parte del comunicado oficial.

El operador dijo haber detectado falta de higiene en refrigeradores, cafeteras, microondas y hasta freidoras de aire. "El IOP no tiene dentro de su alcance el aseo de electrodomésticos dentro de las oficinas del CCG".

En algunos videos que circulan por redes sociales se muestra la falta de higiene, especialmente en las oficinas de migración y el IP, según la denuncia pública.

En algunos videos que circulan por redes sociales se muestra la falta de higiene, especialmente en las oficinas de migración y el IP, según la denuncia pública.

(Captura de pantalla)

Por otra parte, mencionó que la acumulación de papel y materiales de archivo también favorece la proliferación de insectos, agregando que la limpieza de gaveteros y escritorios también le corresponde a los usuarios.

El IOP agregó que no está permitido comer o guardar alimentos en los puestos de trabajo. Para ello, argumentó que el edificio cuenta con comedores en cada área, pero que la disposición no se cumple.

El operador responsabiliza de la problemática a los usuarios de las oficinas.

El operador responsabiliza de la problemática a los usuarios de las oficinas.

 (Captura de pantalla)

Según el contrato establecido, el operador está obligado a prestar servicios de mantenimiento técnico, jardinería, control de plagas, seguridad y limpieza, de acuerdo a una planificación establecida.

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Sin embargo, argumentó que esos protocolos establecidos "no incluyen la disposición, retiro, limpieza u organización del mobiliario y artefactos como electrodomésticos, escritorios o archivadores, siendo esta una responsabilidad directa del usuario".

El comunicado del IOP anunció que ya están en comunicación con la otra parte para tratar de solventar la problemática.

El comunicado del IOP anunció que ya están en comunicación con la otra parte para tratar de solventar la problemática.

(Captura de pantalla)

El comunicado concluye informando que ambas partes ya están en comunicación para tomar las acciones correspondientes.

Y es que en las últimas horas, algunos empleados denunciaron la problemática a través de un programa de TSI. "Una de las empleadas abrió la gaveta para colocar su cartera y salieron", detalló una de las presentadoras del espacio denominado "Las Calientitas".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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