Acumulación de basura y moscas: denuncian condiciones insalubres en el Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- La acumulación de basura y la presencia de moscas cerca de la cocina del Hospital Escuela fueron denunciadas por empleados de esa área, quienes alertaron sobre las condiciones insalubres en las que deben trabajar. Los empleados se vieron en la obligación de suspender sus labores la mañana de este viernes 16 de octubre. Según la denuncia, la acumulación de desechos cerca de esa área genera condiciones insalubres que dificultan la preparación de los alimentos.

Siriaca Zapata Flores y Wendy Gómez, trabajadoras del área de cocina, expusieron en el noticiero Hoy Mismo las pésimas condiciones en las que se encuentran laborando. “En estos momentos estamos denunciando eso porque hay demasiadas moscas. ¿Así cómo podemos trabajar para un paciente?”, manifestó Zapata Flores. Por su parte, Gómez reveló que deben mantener las ventanas cerradas para evitar que las moscas ingresen al área de preparación de alimentos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La denuncia de los empleados de cocina fue respaldada por Mauricio Corrales, presidente del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela, quien recalcó que la organización también vela por el bienestar de los pacientes, que deben recibir alimentos preparados en condiciones adecuadas.