Denuncian acumulación de basura y desechos de construcción en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El río Choluteca se ha convertido en un depósito de basura y desperdicios de construcción que son arrojados desde distintos sectores de la capital, según denuncias de ciudadanos y autoridades municipales. Según las autoridades municipales, la acumulación de desechos no solo contamina el afluente, sino que también representa un riesgo durante la temporada de lluvias. Josúe Esperanza, vocero de la Policía Municipal, advirtió que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes a quienes sean identificados arrojando desperdicios en el río.

“Vamos a ser estrictos en la aplicación de la ley a todos los infractores ambientales. Cuidar el río Choluteca es responsabilidad de todos. No podemos seguir contaminandolo con desperdicios de construcción ni basura orgánica”, señaló.

Basura llega desde distintos puntos

De acuerdo con las denuncias, el problema involucra a distintos sectores de la población. Desde pequeños emprendimientos y peatones hasta grandes constructoras han sido señalados por utilizar el río como sitio para desechar residuos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Entre los materiales que llegan al afluente se encuentran desperdicios de construcción y basura orgánica, que terminan acumulándose en diferentes puntos del cauce. Carlos Vásquez, un capitalino afectado por la cantidad de residuos que flotan por el río, cuestionó las condiciones en las que se encuentra el afluente. “A estas alturas el río Choluteca, emblemático de la capital de más de un siglo, y nadie se preocupa por él, dragarlo o ponerlo bonito, sería una buena atracción para el público y turistas. Además, también es parte de la higiene de la ciudad y los ciudadanos”, lamentó.

Aumenta el riesgo de inundaciones