Denuncian acumulación de basura y desechos de construcción en el río Choluteca

Tegucigalpa, Honduras.- El río Choluteca se ha convertido en un depósito de basura y desperdicios de construcción que son arrojados desde distintos sectores de la capital, según denuncias de ciudadanos y autoridades municipales.
Según las autoridades municipales, la acumulación de desechos no solo contamina el afluente, sino que también representa un riesgo durante la temporada de lluvias.
Josúe Esperanza, vocero de la Policía Municipal, advirtió que las autoridades aplicarán las sanciones correspondientes a quienes sean identificados arrojando desperdicios en el río.
“Vamos a ser estrictos en la aplicación de la ley a todos los infractores ambientales. Cuidar el río Choluteca es responsabilidad de todos. No podemos seguir contaminandolo con desperdicios de construcción ni basura orgánica”, señaló.
Basura llega desde distintos puntos
De acuerdo con las denuncias, el problema involucra a distintos sectores de la población. Desde pequeños emprendimientos y peatones hasta grandes constructoras han sido señalados por utilizar el río como sitio para desechar residuos.
Entre los materiales que llegan al afluente se encuentran desperdicios de construcción y basura orgánica, que terminan acumulándose en diferentes puntos del cauce.
Carlos Vásquez, un capitalino afectado por la cantidad de residuos que flotan por el río, cuestionó las condiciones en las que se encuentra el afluente.
“A estas alturas el río Choluteca, emblemático de la capital de más de un siglo, y nadie se preocupa por él, dragarlo o ponerlo bonito, sería una buena atracción para el público y turistas. Además, también es parte de la higiene de la ciudad y los ciudadanos”, lamentó.
Aumenta el riesgo de inundaciones
La preocupación aumenta durante la época lluviosa, ya que cuando los residuos se acumulan en el cauce, el agua deja de circular con normalidad y ocurren desbordamientos.
El problema puede afectar principalmente a los sectores ubicados en las cercanías del río, donde existen mercados y viviendas que quedan expuestos cuando el nivel del agua aumenta.
Por ello, las autoridades pidieron a la población no utilizar el río Choluteca como botadero y evitar también arrojar basura en las quebradas y demás afluentes que atraviesan la capital.
La Policía Municipal advirtió que el llamado se dirige tanto a quienes depositan basura orgánica como a quienes arrojan residuos de construcción. Señalaron que continuarán aplicando la normativa contra quienes sean identificados contaminando los afluentes.