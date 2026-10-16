Hospital Escuela acumula 1,500 kilos de basura por fallas en el servicio de aseo

Tegucigalpa, Honduras.-Alrededor de 1,500 kilogramos de basura permanecían acumulados la mañana de este viernes en el Hospital Escuela, luego de que el servicio de limpieza no completara el retiro de los desechos debido a desperfectos mecánicos en uno de los camiones encargados de trasladarlos al vertedero municipal.
La acumulación de residuos provocó malos olores y la presencia de moscas en el área de depósito de desechos hospitalarios, contigua a la cocina del principal centro asistencial del país, lo que generó denuncias de insalubridad por parte de los trabajadores.
Mauricio Corrales, presidente del sindicato del Hospital Escuela, denunció que dos contenedores permanecían llenos con la basura del día anterior, una situación que, según los empleados, afectaba las condiciones sanitarias del área donde se preparan los alimentos para los pacientes hospitalizados.
La inconformidad llevó a los trabajadores de la cocina a plantear una posible huelga durante la mañana de este viernes, con la amenaza de paralizar la preparación de alimentos si no se resolvía el problema.
Los empleados manifestaron que los malos olores y la presencia de moscas generaban un ambiente asfixiante en la cocina. Además, señalaron que debían mantener cerradas las áreas de ventilación para evitar que los insectos y los olores contaminaran los alimentos.
Fallas en el servicio de aseo
Las autoridades del Hospital Escuela explicaron que la acumulación de basura se produjo porque la empresa CODELEX, responsable del servicio de aseo, únicamente realizó dos de los cuatro viajes diarios programados para trasladar los residuos al vertedero municipal.
El incumplimiento obedeció a desperfectos mecánicos en uno de los camiones utilizados para transportar los desechos, que deben recorrer aproximadamente 13 kilómetros hasta el sitio de disposición final.
El portavoz del Hospital Escuela, Miguel Osorio, aseguró que se trató de un hecho aislado y que, tras conocer la denuncia, las autoridades tomaron medidas para solucionar el problema.
Hospital genera cuatro toneladas de basura al día
El Hospital Escuela genera aproximadamente cuatro toneladas diarias de desechos comunes y peligrosos. Estos residuos reciben tratamiento en una planta ubicada dentro del centro asistencial antes de ser trasladados al basurero municipal.
La acumulación registrada durante la jornada volvió a poner en evidencia la importancia de garantizar la continuidad del servicio de recolección y el manejo adecuado de los residuos hospitalarios, especialmente por la cercanía de los depósitos con áreas sensibles como la cocina.
Pese a las denuncias y a la amenaza de paralización de los trabajadores, las autoridades aseguraron que la preparación de alimentos no se interrumpió. Según el portavoz, el hospital logró completar las 1,100 raciones correspondientes al primer tiempo de comida para los pacientes internos.