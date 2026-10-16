Hospital Escuela acumula 1,500 kilos de basura por fallas en el servicio de aseo

Tegucigalpa, Honduras.-Alrededor de 1,500 kilogramos de basura permanecían acumulados la mañana de este viernes en el Hospital Escuela, luego de que el servicio de limpieza no completara el retiro de los desechos debido a desperfectos mecánicos en uno de los camiones encargados de trasladarlos al vertedero municipal.

La acumulación de residuos provocó malos olores y la presencia de moscas en el área de depósito de desechos hospitalarios, contigua a la cocina del principal centro asistencial del país, lo que generó denuncias de insalubridad por parte de los trabajadores.

Mauricio Corrales, presidente del sindicato del Hospital Escuela, denunció que dos contenedores permanecían llenos con la basura del día anterior, una situación que, según los empleados, afectaba las condiciones sanitarias del área donde se preparan los alimentos para los pacientes hospitalizados.

La inconformidad llevó a los trabajadores de la cocina a plantear una posible huelga durante la mañana de este viernes, con la amenaza de paralizar la preparación de alimentos si no se resolvía el problema.

Los empleados manifestaron que los malos olores y la presencia de moscas generaban un ambiente asfixiante en la cocina. Además, señalaron que debían mantener cerradas las áreas de ventilación para evitar que los insectos y los olores contaminaran los alimentos.