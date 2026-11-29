Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de una joven, de entre 18 y 20 años, fue encontrado entre matorrales en las inmediaciones de la aldea Nueva Aldea, cerca del anillo periférico, en el sector de Mateo y Las Tapias, en la capital.
De acuerdo con la información preliminar, el cadáver fue localizado en una zona cubierta de vegetación, donde personas que transitaban por el sector alertaron sobre el hallazgo.
La joven vestía un vestido negro y tenis blancos al momento de ser encontrada, características que podrían ayudar a establecer su identidad.
Hasta ahora, las autoridades no han confirmado quién era la víctima, por lo que permanece como desconocida mientras se realizan las diligencias correspondientes.
Tampoco se han establecido las circunstancias en las que ocurrió su muerte ni cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar donde fue encontrado.
Se espera que equipos de Medicina Forense realicen el levantamiento del cadáver y los procedimientos necesarios para determinar las causas de muerte.