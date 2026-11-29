Tegucigalpa, Honduras.-El cuerpo sin vida de una joven, de entre 18 y 20 años, fue encontrado entre matorrales en las inmediaciones de la aldea Nueva Aldea, cerca del anillo periférico, en el sector de Mateo y Las Tapias, en la capital.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver fue localizado en una zona cubierta de vegetación, donde personas que transitaban por el sector alertaron sobre el hallazgo.

La joven vestía un vestido negro y tenis blancos al momento de ser encontrada, características que podrían ayudar a establecer su identidad.