Lempira, Honduras.- Una niña de apenas cinco años perdió la vida y sus padres resultaron heridos tras un ataque armado registrado en la aldea Catulaca, en Lempira, durante la noche del reciente sábado 28 de noviembre. De acuerdo con el reporte preliminar, la menor fallecida fue identificada como Emma Maribel Espinoza, quien según versiones, se encontraba durmiendo cuando desconocidos protagonizaron la balacera que le terminó arrebatando la vida. Sus padres, que resultaron con heridas graves, fueron identificados preliminarmente como Vicente Espinoza y Maribel Rosales. Ambos tuvieron que ser trasladados de emergencia hacia el Hospital Juan Manuel Gálvez, en Gracias, Lempira, donde reciben atención médica.

Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos, tuvieron que custodiar a los heridos durante la noche, según transmitieron en vivo algunos medios locales de Gracias. De momento, se desconoce el móvil del ataque armado y el paradero de los hechores. En ese sentido, las autoridades afirmaron que iniciaron las respectivas indagaciones del caso. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La muerte de la pequeña Emma ha conmocionado a la comunidad. Allegados a la familia la recuerdan como una niña dulce y alegre, por lo que no pueden creer que haya muerto de esa manera.

"Y pensar que hoy era su graduación, tenía toda una vida por delante. Dios te reciba en sus brazos, mi niña", se lee en una publicación de redes sociales, adjunto a una fotografía pre-graduación de Emma en la que aparece con toga y birrete.