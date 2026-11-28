Danlí, Honduras.-Una maestra y su hijo, quien se desempeñaba como abogado, fueron asesinados la tarde de este sábado 28 de noviembre durante un ataque armado registrado en el sector de Piedras Gordas, sobre la carretera que conduce hacia Araulí, en Danlí, El Paraíso. Las víctimas fueron identificadas como Alin Hernández y su hijo, José Adolfo Hernández, quienes perdieron la vida tras ser atacados a disparos mientras se conducían en un vehículo pick-up. De acuerdo con la información preliminar, ambos se desplazaban por la carretera cuando fueron interceptados por desconocidos que abrieron fuego contra el automotor.

Las imágenes de la escena muestran que el vehículo quedó con múltiples impactos de bala en el parabrisas y en el lado del conductor, donde se concentraron varios de los disparos. El ataque armado provocó la muerte de la madre y su hijo, quienes quedaron dentro del vehículo tras recibir los impactos de bala. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El hecho violento ocurrió en el sector de Piedras Gordas, en la carretera que comunica con Araulí, una zona perteneciente al municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso.