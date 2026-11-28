Atlántida, Honduras.-Un hombre fue asesinado este sábado 28 de noviembre mientras descansaba en una hamaca, en el sector de La Pita, municipio de Arizona, departamento de Atlántida.
La víctima fue identificada preliminarmente como Alejandro, quien se dedicaba a la molienda de maíz y era conocido por los habitantes de la comunidad.
De acuerdo con los informes preliminares, el hombre se encontraba descansando en una hamaca, en el corredor de una vivienda, cuando varios individuos llegaron hasta el lugar y lo atacaron.
Los desconocidos le quitaron la vida y posteriormente huyeron de la zona con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca su identidad.
El cuerpo de Alejandro quedó en el lugar donde ocurrió el ataque, mientras vecinos de la comunidad conocieron lo sucedido e informaron a las autoridades.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el sector de La Pita y acordonaron la escena para realizar las primeras diligencias investigativas.
Los uniformados comenzaron las indagaciones para establecer cómo ocurrió el crimen y recopilar información que permita identificar a los responsables.
La muerte del molinero ha causado pesar entre los habitantes de la comunidad, quienes lo identificaban por su trabajo en la molienda de maíz.
Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el homicidio y determinar quiénes participaron en el ataque.