Atlántida, Honduras.-Un hombre fue asesinado este sábado 28 de noviembre mientras descansaba en una hamaca, en el sector de La Pita, municipio de Arizona, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada preliminarmente como Alejandro, quien se dedicaba a la molienda de maíz y era conocido por los habitantes de la comunidad.

De acuerdo con los informes preliminares, el hombre se encontraba descansando en una hamaca, en el corredor de una vivienda, cuando varios individuos llegaron hasta el lugar y lo atacaron.