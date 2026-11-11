Mujer muere tras recibir 16 disparos dentro de su vivienda en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Una mujer perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado perpetrado este martes 10 de noviembre por un sujeto que llegó hasta su vivienda, ubicada en la comunidad Nombre de Jesús, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.
La víctima fue identificada como Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años de edad, quien recibió 16 impactos de bala durante el atentado, según la información preliminar del caso.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó caminando hasta la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, comenzó a dispararle en reiteradas ocasiones.
Al momento del ataque, Sandra, mejor conocida como "Carrancha", se encontraba en compañía de su esposo y otros seres queridos, quienes presenciaron el violento hecho.
Tras el ataque, familiares y agentes de la Policía Nacional auxiliaron a Sandra Cruz y la trasladaron de emergencia al Hospital Aníbal Murillo Escobar, en Olanchito, con la intención de que recibiera atención médica.
Sin embargo, pese a los esfuerzos por salvarle la vida, minutos después se confirmó su fallecimiento en el centro asistencial debido a la gravedad de las heridas provocadas por los proyectiles.
Autoridades policiales iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y recopilar indicios que permitan identificar al responsable.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han confirmado capturas relacionadas con el asesinato de Sandra Lorena Cruz.