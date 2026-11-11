Mujer muere tras recibir 16 disparos dentro de su vivienda en Olanchito, Yoro

Yoro, Honduras.- Una mujer perdió la vida tras ser víctima de un ataque armado perpetrado este martes 10 de noviembre por un sujeto que llegó hasta su vivienda, ubicada en la comunidad Nombre de Jesús, municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Sandra Lorena Cruz, de aproximadamente 48 años de edad, quien recibió 16 impactos de bala durante el atentado, según la información preliminar del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó caminando hasta la vivienda de la mujer y, sin mediar palabra, comenzó a dispararle en reiteradas ocasiones.

Al momento del ataque, Sandra, mejor conocida como "Carrancha", se encontraba en compañía de su esposo y otros seres queridos, quienes presenciaron el violento hecho.