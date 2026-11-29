El Paraíso, Honduras.-Un hombre de 23 años fue detenido por suponerlo responsable del homicidio de su suegro, quien murió tras ser atacado con un hacha en la aldea El Jícaro, municipio de Alauca, departamento de El Paraíso, en el oriente del país. De acuerdo con las investigaciones policiales, el crimen ocurrió la noche del domingo 22 de noviembre de 2026, cuando el ahora detenido llegó en aparente estado de ebriedad a la vivienda de su suegro, identificado como Rolando Ferrufino Ramos. Según el informe, el hombre se molestó porque no le abrieron la puerta de la casa y presuntamente utilizó un hacha para forzar la entrada al inmueble.

Una vez en el interior, se habría originado una discusión entre ambos, durante la cual el sospechoso presuntamente atacó a Ferrufino Ramos con la misma herramienta, provocándole varias heridas que le causaron la muerte en el lugar. Después de cometer el crimen, el hombre habría abandonado la vivienda y escapado con rumbo desconocido, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con su paradero. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tras las diligencias correspondientes, la Fiscalía Regional de Oriente, con sede en Danlí, emitió el 27 de noviembre una orden de detención preventiva mediante auto motivado por el delito de homicidio. La captura se concretó en la aldea El Verdun, municipio de El Paraíso, mediante labores de seguimiento y vigilancia desarrolladas por los agentes policiales.