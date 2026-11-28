Tegucigalpa, Honduras.-Roberto Otoniel Bueso Reyes, quien se desempeñó como juez de Letras en el departamento de Intibucá, figura entre las nueve personas que perdieron la vida en el accidente de tránsito ocurrido este sábado en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua. Bueso Reyes, de 61 años, es uno de los cuatro hombres identificados hasta el momento entre las víctimas mortales del percance que involucró a un autobús de la empresa Transporte Carolina y una camioneta BMW X3, color negro.

La muerte del exfuncionario judicial es parte de la tragedia registrada en el kilómetro 95 de la carretera CA-5, donde la unidad de transporte que terminó cayendo a una hondonada. Hasta el momento, las autoridades no han establecido con precisión cómo ocurrió el accidente ni las circunstancias que provocaron el impacto entre ambos automotores. La camioneta BMW X3 quedó completamente destruida en su parte frontal. Sobre su conductor se informó que fue trasladado a un centro asistencial de Tegucigalpa, pero todavía no se ha precisado su identidad ni su condición de salud. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Quiénes son las víctimas identificadas?​​​​​​

Además de Roberto Otoniel Bueso Reyes, entre las primeras personas identificadas que perdieron la vida se encuentran: Germán Arnaldo Orellana Lobo, de 58 años. José Edy Sáenz Cerrato, de 62 años. Ana María Velásquez, de 60 años. Kenia Vásquez Díaz, edad no especificada. De acuerdo con los reportes preliminares, el accidente dejó nueve fallecidos, cinco mujeres y cuatro hombres, mientras que otras 28 personas resultaron heridas, quienes reciben atencion médica en la capital y en Comayagua, según detallaron.