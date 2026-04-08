MP ejecuta allanamientos y asegura bienes en caso Koriun Inversiones

Cortés, Honduras.- El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecuta cuatro allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones.
Las diligencias se ejecutan tras la resolución judicial que otorgó medidas distintas a la prisión preventiva al gerente de la empresa, Iván Abad Velásquez, acusado por lavado de activos.
El imputado ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés.
De acuerdo con las investigaciones, los inmuebles presentados están inscritos a nombre de terceras personas, incluida la actual pareja del acusado, y fueron valorados en 15 millones de lempiras.
Sin embargo, las autoridades determinaron que el monto no corresponde a su valor real, debido a que se encuentran en zonas de baja plusvalía y carecen de mejoras.
El MP informó además que procederá al aseguramiento de varios vehículos vinculados al caso, sobre los cuales ya existía una solicitud previa, con el objetivo de recuperarlos.
Por este caso, guardan prisión el gerente de Koriun Inversiones, su esposa y otras cinco personas, señaladas por los delitos de lavado de activos y asociación para delinquir.
Según el ente acusador, Koriun Inversiones operaba como una empresa fachada utilizada para estafar a miles de personas en distintas regiones del país, mediante un esquema de fraude piramidal.