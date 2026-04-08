MP ejecuta allanamientos y asegura bienes en caso Koriun Inversiones

Cortés, Honduras.- El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), ejecuta cuatro allanamientos de morada y acciones de privación de dominio de bienes de origen ilícito en el denominado caso Koriun Inversiones.

Las diligencias se ejecutan tras la resolución judicial que otorgó medidas distintas a la prisión preventiva al gerente de la empresa, Iván Abad Velásquez, acusado por lavado de activos.

El imputado ofreció una fianza de 25 millones de lempiras, proponiendo como caución tres bienes inmuebles ubicados en Choloma y San Manuel, Cortés.