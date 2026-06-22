Migración registra caída del 75% en el ingreso irregular de extranjeros por el territorio

Tegucigalpa, Honduras.- El flujo de migrantes extranjeros en tránsito por Honduras ha registrado una importante disminución en lo que va del 2026, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Migración (INM). Del 1 de enero al 18 de junio los datos muestran que ingresaron al país un total de 4,745 personas de diferentes nacionalidades; Mientras que durante el mismo período del 2025 hubo 19.174 migrantes extranjeros. Esta cifra representa una reducción aproximada del 75% en comparación con los datos del 2025. El análisis muestra que aunque el volumen total de personas bajó, hay cambios importantes en las nacionalidades de quienes cruzan por el territorio hondureño.

El cambio más relevante ocurre con las personas originarias de Ecuador; durante los primeros meses de 2025, el paso de ecuatorianos fue de 405 personas. Expertos indican que los problemas sociales y políticos por los que atraviesa esa nación están provocando que aumenten la migración de sus ciudadanos. Sin embargo, en el mismo periodo de 2026 la cifra subió a 1,663 , convirtiéndose en el segundo grupo más numeroso de migrantes que ingresan de manera irregular por Honduras. Por otro lado, la llegada de ciudadanos de Cuba se redujo significativamente, pasó de 10,654 personas en 2025 a 1,711 en 2026. Las estadísticas también muestran que grupos que antes eran muy grandes, como los de Haití (3,012 en 2025) y Venezuela (1,388 en 2025), disminuyeron al punto de que los haitianos ya no aparecen en los primeros lugares, mientras que los venezolanos bajaron a 315 ingresos en 2026. El análisis por rangos de edad señala una reducción generalizada, pues en 2025, el mayor flujo migratorio se concentraba entre los 21 y 40 años, con más de 11 mil casos.