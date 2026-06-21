Iván Romero, embajador de Honduras en el Reino Unido, felicita al príncipe de Gales en su cumpleaños

Tegucigalpa, Honduras.- Con una foto del recuerdo de su visita en Londres, el embajador de Honduras en el Reino Unido, Iván Romero Martínez, expresó sus felicitaciones en su cumpleaños número 44 a William, príncipe de Gales e hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido.
A través de su cuenta de X, el diplomático posteó un mensaje acompañado de una fotografía junto al príncipe de Gales, en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, tomada el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, en Londres.
“¡Feliz cumpleaños al príncipe de Gales!”, dice el mensaje al príncipe William, quien hoy celebra también el Día del Padre junto a su familia.
William nació el 21 de junio de 1982 en Londres y fue educado en instituciones como Eton College y la Universidad de St Andrews, donde conoció a su esposa, Catherine Middleton.
Es el heredero directo al trono del Reino Unido y uno de los miembros más visibles de la familia real británica.
Tras la muerte de la reina Isabel II en 2022 y la ascensión de su padre como rey, William pasó a ocupar oficialmente el título de príncipe de Gales, que tradicionalmente se otorga al heredero al trono británico.
Está casado con Catherine, Princesa de Gales, y tienen tres hijos: George, Charlotte y Louis.