Iván Romero, embajador de Honduras en el Reino Unido, felicita al príncipe de Gales en su cumpleaños

Tegucigalpa, Honduras.- Con una foto del recuerdo de su visita en Londres, el embajador de Honduras en el Reino Unido, Iván Romero Martínez, expresó sus felicitaciones en su cumpleaños número 44 a William, príncipe de Gales e hijo mayor del rey Carlos III del Reino Unido.

A través de su cuenta de X, el diplomático posteó un mensaje acompañado de una fotografía junto al príncipe de Gales, en la ceremonia de coronación del rey Carlos III, tomada el 6 de mayo de 2023 en la Abadía de Westminster, en Londres.

“¡Feliz cumpleaños al príncipe de Gales!”, dice el mensaje al príncipe William, quien hoy celebra también el Día del Padre junto a su familia.