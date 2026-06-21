Inhgeomin impulsa la legalización de la minería artesanal, que beneficiará a 200 familias

Tegucigalpa, Honduras.- La minería artesanal busca ser legalizada en Honduras, por lo que el director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Óscar García, sostuvo una reunión con representantes del sector para censar y avanzar en su formalización.
El encuentro se llevó a cabo tras la propuesta de instalación de una mesa técnica impulsada desde el Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer la minería artesanal de manera responsable en el país.
García señaló que el sector de la minería artesanal en Honduras está conformado por más de 200 familias, cuyo sustento depende de esta actividad.
Asimismo, explicó que la minería artesanal se realiza de forma manual y sin el uso de químicos, lo que reduce el impacto ambiental.
El funcionario reconoció además que este sector ha enfrentado retrasos históricos en la tramitación de expedientes y permisos, lo que ha limitado su desarrollo.
El director de Inhgeomin indicó que ya se trabaja en coordinación con instituciones ambientales y actores del Poder Legislativo para agilizar la emisión de licencias ambientales y destrabar procesos administrativos.
García también aclaró que la política institucional no permitirá la realización de actividades mineras en zonas protegidas o de alto impacto ambiental, y que el objetivo principal será asegurar la legalidad en el sector.