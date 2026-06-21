Inhgeomin impulsa la legalización de la minería artesanal, que beneficiará a 200 familias

Tegucigalpa, Honduras.- La minería artesanal busca ser legalizada en Honduras, por lo que el director ejecutivo del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin), Óscar García, sostuvo una reunión con representantes del sector para censar y avanzar en su formalización.

El encuentro se llevó a cabo tras la propuesta de instalación de una mesa técnica impulsada desde el Congreso Nacional, con el objetivo de fortalecer la minería artesanal de manera responsable en el país.

García señaló que el sector de la minería artesanal en Honduras está conformado por más de 200 familias, cuyo sustento depende de esta actividad.