Inician proceso contra exsecretario de INHGEOMIN por acoso laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento le fue dictado este lunes -13 de octubre- al exsecretario general del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Saúl Antonio Rodríguez Medina, quien es acusado por el delito de acoso laboral vertical.

De acuerdo al informe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), cuando la víctima ingresó a laborar en octubre de 2023 como oficial jurídico en la institución, desde entonces inició el acoso en su contra por parte del funcionario.

Desde ese momento, comenzó a sufrir malos tratos y hostigamiento por parte de su jefe, quien le exigía jornadas laborales superiores a las ocho horas diarias, realizaba llamados de atención sin justificación y le asignaba tareas ajenas a sus funciones.