Inician proceso contra exsecretario de INHGEOMIN por acoso laboral

Tegucigalpa, Honduras.- Un auto de formal procesamiento le fue dictado este lunes -13 de octubre- al exsecretario general del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), Saúl Antonio Rodríguez Medina, quien es acusado por el delito de acoso laboral vertical.
De acuerdo al informe de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH), cuando la víctima ingresó a laborar en octubre de 2023 como oficial jurídico en la institución, desde entonces inició el acoso en su contra por parte del funcionario.
Desde ese momento, comenzó a sufrir malos tratos y hostigamiento por parte de su jefe, quien le exigía jornadas laborales superiores a las ocho horas diarias, realizaba llamados de atención sin justificación y le asignaba tareas ajenas a sus funciones.
Ante esta situación, la afectada solicitó su traslado a otra unidad del INHGEOMIN con el propósito de desempeñarse en un ambiente de trabajo seguro y respetuoso. No obstante, el imputado continuó con las conductas de acoso, llegando incluso a humillarla públicamente y obstaculizarle el paso con su vehículo dentro de las instalaciones de la institución.
El constante hostigamiento provocó que la denunciante sufriera un deterioro en la salud mental y emocional, a tal grado que manifestó temor por su integridad física. Finalmente, la víctima vio obligada a renunciar a su cargo y denunciar el acoso laboral constante del que era objeto.
Tras analizar las pruebas, el juez dictó auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión preventiva contra Rodríguez Medina, por lo que este se defenderá en libertad mientras el proceso judicial continúa su curso.