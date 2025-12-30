Este es el salario anual que percibe el príncipe William por sus labores

Londres, Reino Unido.- William, príncipe de Gales, no percibe un "salario" tradicional como empleado, sin embargo, percibe más de 30 millones anuales de ingresos que provienen del Ducado de Cornualles. Desde una vasta cartera de terrenos y activos establecida en 1337, la administración de acres en Inglaterra y Gales, incluidos terrenos agrícolas, hasta las ganancias por propiedades residenciales y comerciales, constituyen la principal fuente de recursos para financiar al heredero al trono y a su familia.

El Ducado de Cornualles fue creado en 1337 por el rey Eduardo III con el fin de financiar los gastos del hijo mayor del monarca británico.

Según un reporte oficial del Ducado de Cornualles, que publican varios medios, el príncipe William recibió cerca de 30,9 millones de dólares como ingreso anual durante el ejercicio fiscal 2024-2025. El heredero al trono comenzó a hacer uso de esta fuente e ingresos hace dos años, cuando Carlos III se convirtió en rey.

Según el informe, que han publicado medios como Forbes, El Universal, la revista Harper´s Bazary El Diario Mx, entre otros, el patrimonio del Ducado de Cornualles, una herencia que le corresponde como futuro rey de Inglaterra. El Informe Anual Integrado 2025 del Ducado de Cornualles, publicado en junio de este año reveló un superávit distribuible de 22,9 millones de libras esterlinas (que equivalen a a 30.9 millones de dólares) en el periodo que abarca hasta marzo de 2025, el segundo año de William como Duque de Cornualles tras la ascensión de su padre, el rey Carlos III, al trono en 2022. Los datos del informe indican que William hace uso de este excedente para cubrir tanto los gastos oficiales y de caridad del principado como los privados, incluidos los de su esposa, la princesa Kate Middleton, y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis.

El ducado le pertenecía al rey Carlos

Esta dieta actualizada, tiene una ligera disminución de los 23.6 millones de libras que recibió en el primer año del reinado de su padre el rey Carlos III. Según una publicación de People, además que el Ducado de Cornualles le pertenecía a Carlos cuando era príncipe de Gales. Además del dinero, Carlos era propietario de varias casas, granjas, tierras y otros bienes en 52 mil hectáreas en 23 condados de Inglaterra y Gales, indica People.