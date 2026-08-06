Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 7 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas permanecerán sin energía eléctrica este viernes 7 de agosto en Honduras, según dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Los departamentos que serán afectados este viernes son Francisco Morazán, específicamente el Distrito Central, y Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula.
Los cortes de energía eléctrica están programados por varias horas, por lo que las colonias incluidas en la lista deben tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.
Según la ENEE, las interrupciones del servicio obedecen a trabajos de mantenimiento en la red eléctrica.
La estatal recomienda a los usuarios tomar medidas preventivas, como desconectar los electrodomésticos antes del inicio de los cortes para evitar daños cuando se restablezca el servicio.
Distrito Central | 8:00 a. m. a 9:00 a. m
Miraflores Sur, Altos de Miraflores Sur y zonas aledañas.
Distrito Central | 8:00 a. m. a 3:00 p. m
Colonia Lomas de Miraflores Sur
Distrito Central | 8:30 a. m. a 2:30 p. m
Colonia 19 de Septiembre, colonia Orocuina, colonia Altos de Los Laureles, Villa Los Laureles, barrio El Edén, colonia Venezuela (sectores A, B y C), colonia Norte Fresco, colonia San Francisco, barrio Kennedy, colonia La Fátima, barrio La Soledad, colonia 21 de Febrero y zonas aledañas.
San Pedro Sula | 8:45 a. m. a 2:45 p. m
Colonia Larios Silva.