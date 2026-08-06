Cortes de energía eléctrica programados para este viernes 7 de agosto en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Varias zonas permanecerán sin energía eléctrica este viernes 7 de agosto en Honduras, según dio a conocer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Los departamentos que serán afectados este viernes son Francisco Morazán, específicamente el Distrito Central, y Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula.

Los cortes de energía eléctrica están programados por varias horas, por lo que las colonias incluidas en la lista deben tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes.