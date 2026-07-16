Cortes de energía programados para este viernes 17 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) realizará este viernes 17 de julio una nueva jornada de mantenimiento preventivo en distintos circuitos del país, lo que obligará a suspender temporalmente el suministro eléctrico en varias regiones de Honduras. De acuerdo con la programación oficial publicada por la estatal, los trabajos se desarrollarán principalmente en sectores del occidente, centro y norte del territorio nacional, afectando tanto áreas urbanas como comunidades rurales. Las interrupciones tendrán una duración de entre seis y ocho horas, dependiendo del circuito intervenido y del avance de las labores técnicas que ejecutarán las cuadrillas de mantenimiento.

Entre las zonas que permanecerán sin energía figuran hospitales, centros educativos, instituciones públicas, empresas, comercios, barrios, colonias y aldeas de varios municipios del país. La ENEE recordó a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes, especialmente en aquellos hogares y negocios que dependen del servicio eléctrico para sus actividades diarias. Cortes de energía programados:



Distrito Central, Francisco Morazán (7:45 AM - 3:45 PM)

Barrio Reparto Abajo, parte del barrio Reparto Arriba, colonia Canaán, colonia Guillén, colonia Santa Rosa, colonia Suazo Córdova, colonia Bolívar, colonia Villas del Río y zonas aledañas.

Municipios de Lempira y Santa Bárbara (8:00 AM - 4:00 PM)

Municipio de San Rafael, Lempira: casco urbano de San Rafael y las aldeas San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Edén, Campanario, Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Zarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucía, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas y caseríos cercanos. Municipio de La Unión, Lempira: casco urbano de La Unión y las aldeas Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos, El Sitio, Los Naranjos, Clínica La Unión, Tablones, Guayabita, Taragual y caseríos cercanos.

Municipio de La Iguala, Lempira: Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayabita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, El Adobal, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas y caseríos cercanos. Municipio de El Níspero, Santa Bárbara: El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción, El Campo y comunidades cercanas.

Sectores de Santa Bárbara (8:00 AM - 4:00 PM)

Santa Bárbara, Agua Blanquita, Macholoa, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, La Ceibita, Santa Rita de Oriente, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, El Aguacatal, La Zona, El Calvario, La Curva, Los Emilios, El Chaparral, Llano del Conejo, Jilote, Farolito, Puente Carías, barrio Arriba, barrio Abajo, barrio El Centro, Alfonso XIII, Hospital Santa Bárbara Integrado, Galeras, Los Naranjos, Renovación 88, Bella Vista, La Invasión, Piedras Cargadas, El Escondido, El Ocote, Ojo de Agüita, Los Rodríguez, El Níspero, barrio El Ladino, barrio El Salto, aldea El Barbasco, caserío El Robledal, La Sabana, aldea Nueva York, talleres ENEE, campamentos ENEE, embalse El Níspero, Nejapa, El Tontolo, El Paraíso, Santa Cruz, Arada, El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierba Buena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Caublotal, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro, El Dante, San Vicente Centenario, Loma de la Gata, barrio El Tanque, barrio Godínez, Parque Central, Nuevo Celilac, Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz, San Antonio y San Nicolás. Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel del Triunfo, El Descansadero, El Paso de Los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda, Las Flores, Átima, Lempa, San Rafael, San Pedrito, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Pacayal, Ceibita, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo, El Naranjito, Pompoa, Lempira y San Bartolo.

San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)

Colonia Durpasa.

San Antonio de Oriente, Francisco Morazán (8:00 AM - 4:00 PM)

El Chagüite, Montaña Clara María, Cuesta Grande, Las Pilas, El Zamorano Agroindustrial, El Terrero Blanco, San Pedrito, Salalica, Adurasta, Nueva Armenia, Texiguat, El Junquillo, El Raicero, El Hachero, Vado Ancho y zonas aledañas.

Municipios de Francisco Morazán (9:00 AM - 3:00 PM)

Las Quebraditas, transmisores La Cruz de Chatarra, Nueva Arcadia, Sicatacare, fábrica Tubos y Perfiles, Santa Ana, Ojojona, Aragua, El Matasano, El Círculo, Guerisne, Surco de Caña, El Aguacatal, El Llano, Los Encinos, barrio La Cruz, La Trinidad, Apatana, Polo Frío, El Divisadero, Sabanagrande, Moramulca, El Calvario No. 2, Guasli, Los Noques, La Laguna Resort, Cuesta Chiquita, El Terrero, San Buenaventura, La Venta del Sur, El Ocotal, Ocotal Viejo, El Portillo del Lobo, Opimuca, La Cañada, La Ceiba, Los Tanquitos, El Mirador, Los Portillos de Sabanagrande, Los Nansales, Sacahuato, Los Infiernitos, Quebrada Honda, Apacinigua, caserío El Vino, El Calvario, Los Chorritos, Montegrande, El Alto, La Herradura, San Nicolás y zonas aledañas.

Aldeas de La Ceiba, Atlántida (9:00 AM - 5:00 PM)