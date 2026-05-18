Por qué el príncipe William vende el 20% de su patrimonio real y en qué lo invertirá

Los Ángeles, Estados Unidos.- El príncipe Williams ha anunciado la venta del 20% del Ducado de Cornwall en los próximos diez años con el propósito de invertir más de 670 millones de dólares en vivienda asequible y proyectos medioambientales. Así lo adelantó The Times, que detalla cómo William, de 43 años, pretende concentrar sus propiedades en cinco zonas que ha denominado "territorios clave": Cornwall, Dartmoor, las islas Sorlingas, el área de Bath y Kennington, en el sur de Londres.

El futuro rey heredó el control del Ducado en 2022, cuando su padre Charles ascendió al trono. El patrimonio, cuya antigüedad se remonta a 1337, está valorado en cerca de 1.500 millones de dólares y genera al príncipe unos ingresos anuales cercanos a los 27 millones de dólares. El director ejecutivo del Ducado, Will Bax, explicó a The Times que William considera que la institución "no debería existir únicamente para poseer tierras, sino para tener un impacto positivo en el mundo". Bajo ese principio, el plan contempla destinar unos 215 millones de dólares a la construcción de entre 10.000 y 12.000 viviendas en Cornwall, las Sorlingas y Kennington antes de 2040; 161 millones a la regeneración económica de los cinco territorios; 27 millones a proyectos de recuperación medioambiental; y en torno a 260 millones a iniciativas de conservación de la fauna y los espacios naturales.