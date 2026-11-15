El amor de Gigi también impulsó a Thiago en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un pequeño acompañante de nombre Gigi se robó parte de las miradas en la décimo quinta Vuelta Ciclística de EL HERALDO. La mascota, que acompañó a Thiago Dávila, llegó con su dueño.
Y es que a sus 16 años, Thiago participó por segunda ocasión en esta fiesta con la motivación de su mascota. "Sí, ella me apoya y es mi motivación. Esta princesa me da ánimo. Saber que está ahí esperándome al final de la meta me motiva a seguir adelante", expresó Thiago.
La carrera representó una prueba de resistencia para los participantes, quienes tuvieron que enfrentar un recorrido largo y agotador; sin embargo, la preparación previa y el deseo de completar el desafío fueron fundamentales para mantenerse firmes hasta el final.
"Realmente fue una carrera bastante larga y cansada, pero creo que todos los atletas nos hemos preparado para esta actividad. Estamos determinados a terminar con perseverancia y esfuerzo", manifestó.
Para Thiago, cruzar la línea de llegada significó recompensar meses de entrenamiento y sacrificio. Su participación no se limitó a prepararse durante los días previos, sino que fue parte de una disciplina que mantuvo a lo largo del año.
"No solo nos preparamos para esta competencia, sino que también hemos dedicado todo el año a entrenar y estar listos para este momento", relató.
El vínculo del adolescente con esta competencia nació gracias a su padre, quien lo introdujo en el ciclismo y lo motivó a participar en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO. Desde entonces, el joven encontró en esta actividad un espacio para ponerse a prueba.
"Mi papá fue quien me introdujo a esta competencia y, bueno, ya estoy aquí por segunda ocasión. Tengo 16 años y espero poder participar en muchas más ediciones en el futuro, si Dios quiere", comentó.
Más allá de los kilómetros y el esfuerzo físico, Thiago tiene claro que cada participación representa un reto personal: "Realmente, es algo que hago por mí mismo, para demostrarme que, si me propongo completar una meta, puedo lograrlo. Es un reto personal que me impulsa a intentar sobresalir", explicó.
En esta aventura deportiva, Gigi también tiene su propio lugar, ya que su nombre fue mencionado con cariño por el adolescente como parte de ese acompañamiento familiar que convierte una competencia en una experiencia especial.
Thiago Dávila es originario de Tegucigalpa y espera continuar participando en el 2027 con la Vuelta Ciclística de EL HERALDO.