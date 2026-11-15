El amor de Gigi también impulsó a Thiago en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un pequeño acompañante de nombre Gigi se robó parte de las miradas en la décimo quinta Vuelta Ciclística de EL HERALDO. La mascota, que acompañó a Thiago Dávila, llegó con su dueño. Y es que a sus 16 años, Thiago participó por segunda ocasión en esta fiesta con la motivación de su mascota. "Sí, ella me apoya y es mi motivación. Esta princesa me da ánimo. Saber que está ahí esperándome al final de la meta me motiva a seguir adelante", expresó Thiago. La carrera representó una prueba de resistencia para los participantes, quienes tuvieron que enfrentar un recorrido largo y agotador; sin embargo, la preparación previa y el deseo de completar el desafío fueron fundamentales para mantenerse firmes hasta el final.

"Realmente fue una carrera bastante larga y cansada, pero creo que todos los atletas nos hemos preparado para esta actividad. Estamos determinados a terminar con perseverancia y esfuerzo", manifestó. Para Thiago, cruzar la línea de llegada significó recompensar meses de entrenamiento y sacrificio. Su participación no se limitó a prepararse durante los días previos, sino que fue parte de una disciplina que mantuvo a lo largo del año. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse "No solo nos preparamos para esta competencia, sino que también hemos dedicado todo el año a entrenar y estar listos para este momento", relató.

El vínculo del adolescente con esta competencia nació gracias a su padre, quien lo introdujo en el ciclismo y lo motivó a participar en la Vuelta Ciclística de EL HERALDO. Desde entonces, el joven encontró en esta actividad un espacio para ponerse a prueba. "Mi papá fue quien me introdujo a esta competencia y, bueno, ya estoy aquí por segunda ocasión. Tengo 16 años y espero poder participar en muchas más ediciones en el futuro, si Dios quiere", comentó.