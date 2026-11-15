Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa vive una nueva fiesta deportiva con la XV edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026, una de las competencias más importantes y multitudinarias del ciclismo nacional. MINUTO A MINUTO: *Te compartimos los puntos de cierre y las rutas alternas para que puedas planificar tus recorridos y tomar tus precauciones durante el desarrollo de la competencia....

5:40 PM - Este año, la competencia cuenta con 30 categorías, divididas entre las modalidades de bicicletas de ruta y montaña (MTB). Los participantes competirán en categorías masculinas y femeninas, incluyendo divisiones Élite, Sub-23, Juvenil, Máster, Novatos y Cadetes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

5:35 PM - La premiación está lista para todos los competidores que logren podio en la competencia.

5:30 PM - Llegan los primeros ciclistas al Campo de Parada Marte, donde los participantes comenzarán el desafío desde tempranas horas.

5:20 AM - Bienvenidos al minuto a minuto de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. -------------------------------------------- Este domingo 15 de noviembre, más de mil pedalistas nacionales e internacionales están recorriendo las calles de las capital hondureña en un circuito de 45 kilómetros y 30 categorías, tanto en bicicletas de ruta como de montaña. La competencia, que nació en 2012, celebra sus 15 años bajo el lema "15 años rodando juntos" y tendrá un componente solidario, ya que apoyará a la Fundación Anawin.

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