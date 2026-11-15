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Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

Sigue EN VIVO todos los detalles de la carrera, los resultados, las posiciones y los nombres de los grandes ganadores de esta edición

  • Actualizado: 15 de noviembre de 2026 a las 05:05
Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

Imágenes del desarrollo del evento.

Foto: EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras.- Tegucigalpa vive una nueva fiesta deportiva con la XV edición de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026, una de las competencias más importantes y multitudinarias del ciclismo nacional.

MINUTO A MINUTO:

*Te compartimos los puntos de cierre y las rutas alternas para que puedas planificar tus recorridos y tomar tus precauciones durante el desarrollo de la competencia....

Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

5:40 PM - Este año, la competencia cuenta con 30 categorías, divididas entre las modalidades de bicicletas de ruta y montaña (MTB). Los participantes competirán en categorías masculinas y femeninas, incluyendo divisiones Élite, Sub-23, Juvenil, Máster, Novatos y Cadetes.

Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

5:35 PM - La premiación está lista para todos los competidores que logren podio en la competencia.

Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

5:30 PM - Llegan los primeros ciclistas al Campo de Parada Marte, donde los participantes comenzarán el desafío desde tempranas horas.

Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 EN VIVO: resultados y detalles de la competencia en Honduras

5:20 AM - Bienvenidos al minuto a minuto de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026.

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Este domingo 15 de noviembre, más de mil pedalistas nacionales e internacionales están recorriendo las calles de las capital hondureña en un circuito de 45 kilómetros y 30 categorías, tanto en bicicletas de ruta como de montaña.

La competencia, que nació en 2012, celebra sus 15 años bajo el lema "15 años rodando juntos" y tendrá un componente solidario, ya que apoyará a la Fundación Anawin.

Hora y dónde verlo

Hora: 6:00 AM.

Dónde verlo: Puedes seguir todos los detalles de la Vuelta Ciclística 2026 en las plataformas de Facebook, Youtube e Instagram de EL HERALDO; así como el minuto a minuto en nuestra página web con todos los detalles.

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Redacción web
Gilmer Barralaga

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