¿Sol o lluvias? Así estará el clima este domingo en Honduras, según Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- El país tendrá condiciones mayormente secas este domingo 15 de noviembre de 2026; sin embargo, el ingreso de humedad por el viento del Norte favorecerá lluvias aisladas durante las horas de la tarde, principalmente en las zonas montañosas de varias regiones del país.
De acuerdo con Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se presentarán de manera aislada y no abarcarán todo el territorio nacional.
"El pronóstico para el día de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026. Tendremos condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional", explicó Flores.
El pronosticador detalló que durante la tarde el viento del Norte ingresará humedad al territorio hondureño, lo que generará algunas lluvias en las partes de altas montañas del norte, centro, suroccidente y sur del país.
En cuanto a las condiciones marítimas, Flores indicó que se esperan oleajes de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.
Temperaturas por departamento
Respecto a las temperaturas máximas y mínimas previstas para este domingo, Atlántida registrará 30 grados y 22 grados, respectivamente; mientras que en Choluteca se esperan 35 grados como máxima y 24 grados como mínima.
En Colón se pronostican temperaturas de 32 grados como máxima y 24 grados como mínima. Comayagua tendrá 33 grados y 20 grados, respectivamente; Copán alcanzará 30 grados y descenderá hasta los 18 grados, y Cortés registrará 32 grados como máxima y 22 grados como mínima.
Para El Paraíso se esperan 30 grados como máxima y 19 grados como mínima. Francisco Morazán tendrá temperaturas de 30 grados y 18 grados, mientras que en Gracias a Dios se pronostican 30 grados como máxima y 24 grados como mínima.
Intibucá registrará las temperaturas más bajas del territorio nacional, con una máxima de 25 grados y una mínima de 14 grados. En Islas de la Bahía se esperan 30 grados como máxima y 25 grados como mínima, mientras que La Paz tendrá 32 grados y 19 grados, respectivamente.
En Lempira se pronostican temperaturas máximas de 31 grados y mínimas de 19 grados. Ocotepeque alcanzará 31 grados y descenderá hasta los 18 grados, mientras que Olancho registrará 32 grados como máxima y 21 grados como mínima.
Por su parte, Santa Bárbara tendrá una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 20 grados. En Valle se esperan 34 grados como máxima y 24 grados como mínima, mientras que Yoro registrará 31 grados y 19 grados, respectivamente.
De esta manera, el pronóstico de Jeffrey Flores mantiene como condiciones generales para este domingo un ambiente mayormente seco, con lluvias aisladas durante la tarde en sectores montañosos y oleajes de uno a tres pies en ambas costas del país.
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