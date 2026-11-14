¿Sol o lluvias? Así estará el clima este domingo en Honduras, según Cenaos

Tegucigalpa, Honduras.- El país tendrá condiciones mayormente secas este domingo 15 de noviembre de 2026; sin embargo, el ingreso de humedad por el viento del Norte favorecerá lluvias aisladas durante las horas de la tarde, principalmente en las zonas montañosas de varias regiones del país. De acuerdo con Jeffrey Flores, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), las precipitaciones se presentarán de manera aislada y no abarcarán todo el territorio nacional.

"El pronóstico para el día de hoy, domingo 15 de noviembre del 2026. Tendremos condiciones mayormente secas sobre el territorio nacional", explicó Flores. El pronosticador detalló que durante la tarde el viento del Norte ingresará humedad al territorio hondureño, lo que generará algunas lluvias en las partes de altas montañas del norte, centro, suroccidente y sur del país. En cuanto a las condiciones marítimas, Flores indicó que se esperan oleajes de uno a tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Temperaturas por departamento

Respecto a las temperaturas máximas y mínimas previstas para este domingo, Atlántida registrará 30 grados y 22 grados, respectivamente; mientras que en Choluteca se esperan 35 grados como máxima y 24 grados como mínima.