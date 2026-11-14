Roban tres vehículos de una casa del actor Chris Hemsworth en Australia

Nueva Gales del Sur, Autralia.-Un robo registrado en la propiedad del actor australiano Chris Hemsworth y su esposa, la actriz española Elsa Pataky, es investigado por las autoridades de Nueva Gales del Sur, Australia, luego de que cuatro desconocidos ingresaran al lugar y se llevaran tres vehículos. De acuerdo con un comunicado de la Policía de Nueva Gales del Sur, agentes del Distrito Policial de Tweed/Byron acudieron a la propiedad tras recibir el reporte del hecho. Las autoridades confirmaron que cuatro personas desconocidas entraron en el inmueble y robaron tres automóviles. Además, indicaron que no se reportaron personas heridas durante el incidente.

Según información publicada por 7NEWS, los sospechosos treparon una valla de seguridad ubicada en la entrada de la propiedad y posteriormente ingresaron a un garaje. En el interior encontraron tres vehículos estacionados que tenían las llaves dentro, lo que habría facilitado que se los llevaran sin mayores dificultades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Recuperan los tres vehículos robados

Los automóviles fueron localizados posteriormente en diferentes sectores de Nueva Gales del Sur. El primero apareció en Coraki, aproximadamente a una hora en automóvil de la propiedad. El segundo fue encontrado en Tabulam, a más de dos horas de distancia, mientras que el tercero fue localizado en Lennox Head, a unos diez minutos del inmueble.